التعليم تعيد فتح التقديم في خمس مسابقات جديدة لتعيين معلمي الحصة
ظلموني ومش ندمان.. كواليس اعتزال محمود البنا التحكيم
منتخب مصر يتوّج بلقب بطولة «ريد بُل هاف كورت» في دبي
بأسعار لم يسبق له مثيل.. ساعات ذكية جديدة من كاسيو تغزو الأسواق
المشاط تجتمع بـ7 سفراء أفارقة لتعزيز التكامل الاقتصادي في مؤتمر «أفريقيا التي نريدها»
سلوى بكر تفوز بجائزة البريكس الأدبية
هتدفع غرامة .. لو جاتلك فاتورة كهرباء بـ 100 جنيه
تأهل 3 لاعبين إلى نهائي بطولة العالم للكاراتيه
مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي
أليو ديانج يماطل الأهلي بشأن تجديد العقد وسط عروض خليجية مغرية.. تفاصيل
إجراءات عاجلة بجميع مدارس محافظة القاهرة لحماية الطلاب من فيروس ماربورج
سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات الأحد الصباحية
فى ذكراه.. خلاف حاد بين رياض السنباطي وأم كلثوم

رياض السنباطي
رياض السنباطي
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الموسيقار رياض السنباطي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1906، ورحل عن عالمنا عام 1981، عن عمر يناهز الـ 74 عاما.

بداية رياض السنباطي

رياض السنباطي، أحد رواد التجديد في الموسيقى العربية، أول من ادخل الة (العود) في التخت الشرقي، وانطلق في عام 1935 ليكتسح بألحانه ربوع مصر والوطن العربي بلحنه الشعبي الشجي (علي بلد المحبوب وديني) لتصل مجمل أعماله إلى ألف لحنًا، ولكوكب الشرق أم كلثوم بمفردها أكثر من مائتي لحن، ما بين: (قصيدة رباعيات الخيام، هجرتك، يا ظالمني، سلو قلبي، جددت حبك ليه، لسة فاكر، يا ليلة العيد، انستينا، فاكر لما كنت جانبي) واخيرا هذا اللحن المميز المنفرد قصيدة "الأطلال" للشاعر الدكتور ابراهيم ناجي.

خلاف رياض السنباطي مع أم كلثوم

وبعدما ذاع صيت رياض السنباطي في حفلات معهد الموسيقي العربية الذي عمل به كمدرس للموسيقي وصل الي ام كلثوم هذا الابداع ما جعله يعرض عليها لحنا لاغنية (علي بلد المحبوب وديني ) الذي لاقي قبولا كبيرا لديها ولذلك قررت فورا غنائه لوداع حجاج بيت الله الحرام.

وحدث الخلاف بين رياض السنباطي وأم كلثوم أدى إلى القطيعة بينهما والتي استمرت لمدة 3 سنوات كاملة بسبب اعتراض كوكب الشرق علي فقرة غنائية بأغنية (يا طول عذابي) وطالبت بتغييرها معللة ذلك بانها تكرار لـ لحن للقصبجي كان قد قدمه لها مسبقا.

واستاء رياض السنباطي من إعتراض (ثومة) ورفض رفضا باتا تغيير المقطع مبادرا بالقطيعة، فغضبت أم كلثوم وكانت في حيرة لعدم تمكنها من الاستغناء عن فن وموهبة "السنباطي"، وبالتالي كان من الصعب عليها استمرار تلك القطيعة وبالفعل حاولت ثومة أن تنهيها بأي شكل من الأشكال فقامت بالاستعانة بوساطة أحمد رامي ليجس نبض "السنباطي" إذا ما كان يقبل بتعاون فني جديد معها أم لا.

واوفق رياض السنباطي، علي ذلك ووضع شرطا، هو أن تقوم أم كلثوم بنفسها وتتصل به وتطلب منه هذه الرغبة الأمر الذي فعلته كوكب الشرق حيث قامت بالفعل بالاتصال به، ونقلت إليه رغبتها في التعاون معه ليعود التواصل معهما من جديد في رائعتهما (فاكر لما كنت جنبي).

رياض السنباطي أعمال رياض السنباطي الموسيقار رياض السنباطي أغانى رياض السنباطي ذكرى ميلاد رياض السنباطي

