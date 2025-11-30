قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارتين على طريق المطرية بالدقهلية
كيف يغفر الله لك ذنوب الخلوات؟.. 10 أعمال سهلة تنجيك من 11 لعنة
تدخلك جهنم أو تكفر الكبائر.. النبي حذر من القسوة أو الإساءة لـ5 مخلوقات
قناع ذهبي لمومياء .. المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية مذهلة
توتر متصاعد في السويداء.. اشتباكات مسلحة واقتحام منزل مدير الأمن
بخطوات بسيطة.. اعرف طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل
وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية في إسلام آباد
فرصتك غدًا .. طريقة الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
وزير الخارجية يجرى لقاء إعلاميا مع جريدة وقناة DAWN الباكستانية خلال زيارته لإسلام آباد
بعد قليل .. بدء مُحاكمة شاب بتهمة ابتزاز فتاة بصور فاضحة بالقاهرة
تعرّف على موعد ونظام قرعة بطولة كأس العالم 2026 .. وتصنيف منتخب مصر
إعلان الفائزين بمهرجان الكرازة المرقسية 2025 وبدء فعاليات دورة 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرّف على موعد ونظام قرعة بطولة كأس العالم 2026 .. وتصنيف منتخب مصر

كأس العالم
كأس العالم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية يوم 5 ديسمبر المقبل نحو مركز جون كينيدي للفنون بولاية واشنطن الأمريكية لمتابعة مراسم قرعة كأس العالم 2026،  الذي تستضيف منافساته الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويُشارك 4 مندوبين من مصر في مراسم قرعة كأس العالم 2026 بأمريكا وهم: المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة وعضو مجلس الإدارة، مصطفى أبوزهرة، والثنائي حسام وإبراهيم حسن، مدربا منتخب مصر الوطني.

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إلى نهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك عقب تصدره مجموعته بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

نظام كأس العالم 2026
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن نظام بطولة كأس العالم 2026 المزمع إقامتها في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن مشوار بطولة كأس العالم 2026 سينقسم إلى طريقين حتى الدور قبل النهائي، لضمان أفضل مستوى من التنافسية.

وأشار الفيفا إلى أنه سيتم توزيع المنتخبات الأربعة الأعلى في التصنيف العالمي على الطريقين، حيث يتواجد المنتخب الأعلى تصنيفًا في طريق، والمنتخب الثاني في التصنيف العالمي في الطريق الآخر، لضمان ألا يتقابلا قبل المباراة النهائية في حال تصدر مجموعتيهما، والأمر ذاته بالنسبة للمنتخبين أصحاب التصنيفين الثالث والرابع.

وأكد الفيفا أن إجراءات قرعة كأس العالم 2026 ستبدأ يوم 5 ديسمبر القادم في واشنطن، بتوزيع المنتخبات الثلاثة ممثلة الدول المستضيفة، حيث سيكون منتخب المكسيك على رأس المجموعة الأولى، وكندا على رأس المجموعة الثانية، والولايات المتحدة على رأس المجموعة الرابعة، ثم يتم توزيع بقية منتخبات المستوى الأول على بقية المجموعات.

وشدد الفيفا على أنه بعد الانتهاء من توزيع منتخبات المستوى الأول على المجموعات، سيتم توزيع منتخبات المستويات الثاني والثالث والرابع تباعًا حتى اكتمال جميع المجموعات.

منتخب مصر في المستوى الثالث
أبلغ الفيفا نظيره المصري رسميًا بتصنيف المنتخب المصري في قرعة كأس العالم 2026، المزمع إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال مراسم القرعة يوم 5 ديسمبر المقبل بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

جاء المنتخب المصري بالتصنيف الثالث بين 48 منتخبًا مشاركًا في النهائيات، إلى جانب منتخبات: النرويج، بنما، الجزائر، إسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، السعودية وجنوب أفريقيا.

وضم التصنيف الأول منتخبات: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا وألمانيا.

وأشارت التقارير إلى أن المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 ستكون بين منتخب من التصنيف الأول (البلد المضيف) ونظيره من أحد منتخبات التصنيف الثالث.

قرعة كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 أمريكا هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مصطفي أبوزهرة منتخب مصر حسام حسن نظام بطولة كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

أمطار

الحرارة هتنزل 9 درجات .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

انتخابات مجلس النواب 2025

مواعيد التصويت في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح

ترشيحاتنا

البابا لاوون الرابع عشر

بابا الفاتيكان يصل إلى الكاتدرائية الأرمنية الرسولية في اسطنبول

إيتمار بن غفير

بن غفير يزور مقر كتيبة قتلت شابين فلسطينيين و يصدر قرارا بترقية قائدها

أرشيفية

هيئة البث الإسرائيلية: مصدر أمني يحذر من تسارع وتيرة التسلح الإيراني

بالصور

مش اليانسون بس.. مشروبات تساعد في التخلص من ألم الحلق

غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق

فيديو

عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

سعد البارون

سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد