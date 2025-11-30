تعرّف على موعد ونظام قرعة بطولة كأس العالم 2026 .. وتصنيف منتخب مصر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية يوم 5 ديسمبر المقبل نحو مركز جون كينيدي للفنون بولاية واشنطن الأمريكية لمتابعة مراسم قرعة كأس العالم 2026، الذي تستضيف منافساته الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويُشارك 4 مندوبين من مصر في مراسم قرعة كأس العالم 2026 بأمريكا وهم: المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة وعضو مجلس الإدارة، مصطفى أبوزهرة، والثنائي حسام وإبراهيم حسن، مدربا منتخب مصر الوطني.

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إلى نهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك عقب تصدره مجموعته بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

نظام كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن نظام بطولة كأس العالم 2026 المزمع إقامتها في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن مشوار بطولة كأس العالم 2026 سينقسم إلى طريقين حتى الدور قبل النهائي، لضمان أفضل مستوى من التنافسية.

وأشار الفيفا إلى أنه سيتم توزيع المنتخبات الأربعة الأعلى في التصنيف العالمي على الطريقين، حيث يتواجد المنتخب الأعلى تصنيفًا في طريق، والمنتخب الثاني في التصنيف العالمي في الطريق الآخر، لضمان ألا يتقابلا قبل المباراة النهائية في حال تصدر مجموعتيهما، والأمر ذاته بالنسبة للمنتخبين أصحاب التصنيفين الثالث والرابع.

وأكد الفيفا أن إجراءات قرعة كأس العالم 2026 ستبدأ يوم 5 ديسمبر القادم في واشنطن، بتوزيع المنتخبات الثلاثة ممثلة الدول المستضيفة، حيث سيكون منتخب المكسيك على رأس المجموعة الأولى، وكندا على رأس المجموعة الثانية، والولايات المتحدة على رأس المجموعة الرابعة، ثم يتم توزيع بقية منتخبات المستوى الأول على بقية المجموعات.

وشدد الفيفا على أنه بعد الانتهاء من توزيع منتخبات المستوى الأول على المجموعات، سيتم توزيع منتخبات المستويات الثاني والثالث والرابع تباعًا حتى اكتمال جميع المجموعات.

منتخب مصر في المستوى الثالث

أبلغ الفيفا نظيره المصري رسميًا بتصنيف المنتخب المصري في قرعة كأس العالم 2026، المزمع إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال مراسم القرعة يوم 5 ديسمبر المقبل بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

جاء المنتخب المصري بالتصنيف الثالث بين 48 منتخبًا مشاركًا في النهائيات، إلى جانب منتخبات: النرويج، بنما، الجزائر، إسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، السعودية وجنوب أفريقيا.

وضم التصنيف الأول منتخبات: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا وألمانيا.

وأشارت التقارير إلى أن المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 ستكون بين منتخب من التصنيف الأول (البلد المضيف) ونظيره من أحد منتخبات التصنيف الثالث.