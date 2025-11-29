حاسوب عملاق يتوقع مجموعة مصر في كأس العالم 2026.. ما هي؟

قبل قرعة كأس العالم، تنبأ حاسوب عملاق تابع لشركة jeffbet بهوية الفرق داخل المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، والتي ستنطلق في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم فعاليات القرعة التي سيجريها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة المقبل، والتي ستحدد مصير المنتخبات المشاركة في هذه النسخة الاستثنائية من البطولة.

قرعة كأس العالم 2026

تتضمن إجراءات القرعة وضع منتخبات الدول المستضيفة (كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية) في الوعاء الأول، بينما ستوزع بقية المنتخبات المتأهلة البالغ عددها 39 على 4 مجموعات وفقاً للتصنيف العالمي المعتمد للمنتخبات.

وبالنسبة للمنتخبات التي ستتأهل عبر ملحق التصفيات، ستدخل الكرات المعنية ضمن المجموعة الرابعة.

المجموعة 1:

كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

المجموعة 2:

كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

المجموعة 3:

النرويج، بنما، مصر، الجزائر، إسكتلندا، باراجواي، تونس، ساحل العاج، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب إفريقيا.

المجموعة 4:

الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، والمنتخبات الأربعة المتأهلة من الملحق الأوروبي.

جدير بالذكر أن كأس العالم 2026 تعد البطولة الأولى من نوعها التي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا، حيث سيتم تقسيم الفرق إلى 12 مجموعة.

وسيتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ 32، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها، مما يضيف بعدًا جديدًا لقيمة البطولة وحماسها.

مجموعة منتخب مصر المتوقعة

بحسب التوقعات الصادرة عن الحاسوب العملاق، من المتوقع أن يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية عشر، والتي ستضم كل من البرتغال وأستراليا والعراق.

جدير بالذكر أن الحاسوب يتوقع أن يتأهل منتخب العراق من الملحق العالمي إلى النسخة المقبلة.

واصل الحاسوب العملاق مفاجآته بتوقع أداء منتخب مصر في دور المجموعات، حيث يشير التوقع إلى أن المنتخب سيتوجَّه نحو إنهاء مشواره في المركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط، حيث سيفوز على العراق لكنه سيتعرض لهزيمتين أمام كل من البرتغال وأستراليا، هذا الأداء قد يجعل الفرصة لتأهل مصر واردة، لكن بشروط صعبة.

وبالرغم من الأداء غير المتوقع في مرحلة المجموعات، يُعَدُّ منتخب مصر من بين الفرق التي تملك فرصة التأهل إلى دور الـ 32 من البطولة.

ووفقًا لتنبؤات الحاسوب، سيتأهل المنتخب ضمن أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث، مما سيتيح له مواجهة المنتخب النرويجي في الدور التالي.

وفقًا للتوقعات، سيواجه المنتخب المصري تحديًا صعبًا أمام كتيبة إيرلينج هالاند، التي من المتوقع أن تحقق انتصارًا ساحقًا على الفراعنة بنتيجة 3-1.