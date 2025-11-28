محافظ دمياط يكرم أبطال منتخب مصر للابتكار الفائزين بالمنتدى الأفرو آسيوي

كرم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، أبطال منتخب مصر الفائزين بالمنتدى الأفرو آسيوي 2025 ، وذلك خلال فاعلية أقامتها أكاديمية روبوتس كاسل اليوم بكوبرى دمياط التاريخى، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و الدكتور على خليفة مدير أكاديمية روبوتس كاسل والدكتورة رحاب يوسف مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم والأستاذ سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وعدد من مديرى المدارس و أولياء الامور

وخلال الفاعلية ، أعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن سعادته بمشاركته بالاحتفال بنماذج مشرفة من طلاب محافظة دمياط، الذين شاركوا في المنتدى الأفرو–آسيوي للابتكار والتكنولوجيا 2025 بماليزيا، ورفعوا اسم مصر والمحافظة عاليًا من خلال أفكار مبتكرة، وجهد علمي متميز، ومشاركة فاعلة تؤكد قدرة أبنائنا على المنافسة في المحافل الإقليمية والدولية ، كما أعرب أيضًا عن سعادته باحتضان جسر الحضارة منارة دمياط الثقافية ، لهذا الحدث والذي سيظل منبر لممارسة هذا الدور في شتى المجالات

وأكد " محافظ دمياط " إن ما حققه طلابنا يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية، برعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتمكين النشء والشباب، ودعم قدراتهم الإبداعية، وتطوير مهاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأضاف ان ذلك يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المحافظة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، لتوفير بيئة داعمة تساعد أبناءنا على اكتشاف مواهبهم وتوظيفها بالشكل الأمثل.

وتوجه " المحافظ " بخالص الشكر لأكاديمية «روبوتس كاسل»، ولجميع المشرفين والمدربين، الذين قدموا نموذجًا يحتذى به في العمل الجاد، والإعداد العلمي السليم، والمتابعة المستمرة ، كما وجه تحية خاصة إلى أسر الطلاب التي وقفت خلف أبنائها، وقدمت لهم الدعم والدافع للاستمرار والتفوق..

وأكد " محافظ دمياط " أن مشاركة أبنائنا في هذه المسابقات الدولية، وتحقيقهم نسبًا متميزة من الإنجازات، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو بناء جيل قادر على الابتكار، ومواكبة التطورات العلمية المتزايدة، والمساهمة في صناعة مستقبل أفضل لوطننا.

وأكد أن محافظة دمياط ستظل داعمة لكل موهبة، ومساندة لكل فكرة مبتكرة، إيمانًا منا بأن الاستثمار في الإنسان هو أعظم أشكال التنمية الحقيقية.

هذا وقد هنأ" المحافظ " الحاصلين على المركز الأول مازن فاضل ومحمد مصطفى ، والمركز الثانى محمد خليفة وانس سلال ومحمود العفيفي ويحيى غالى وريان السنبارى وعمر سليم ويوسف عسل ، والحاصلين على المركز الثالث أحمد عطية وكريم عطية ومنار مصطفى وعمار سعد .

وتسلم محافظ دمياط ونائبته درع الأكاديمية من الدكتور على خليفة تقديرًا لجهودهما الداعمة لأبناء المحافظة