رئيس جامعة دمياط يدلي بصوته في المرحلة الثانية

أدلى الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك داخل لجنته الانتخابية بالمعهد الديني الابتدائي بقرية تلبانة بمحافظة الدقهلية، مؤكدًا أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني.

وأشاد رئيس الجامعة بالتنظيم داخل اللجنة وتعاون القائمين عليها، وبالإقبال الملحوظ من المواطنين، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفّرت بيئة مناسبة تضمن النزاهة والشفافية.

ودعا رئيس الجامعة جميع منسوبي جامعة دمياط من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب إلى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الإدلاء بالصوت هو واجب وطني ومسؤولية تجاه مستقبل الوطن، كما وجّه دعوته للمجتمع المحلي للمشاركة بكثافة، لما تمثّله الانتخابات من فرصة حقيقية للتعبير عن إرادة الشعب.

وأكد رئيس الجامعة أن انتخابات مجلس النواب 2025 تأتي في مرحلة مهمة من تاريخ الوطن، وتمثل أحد روافد تعزيز الاستقرار والحفاظ على مقدرات الدولة، في ظل ما تشهده مصر من نهضة شاملة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن المشاركة في الانتخابات تُعد دعمًا لمسيرة التنمية، وترسيخًا لدعائم الديمقراطية، وتعزيزًا لدور المؤسسات الدستورية في بناء مستقبل أفضل.