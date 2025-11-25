توافد كثيف للناخبين في آخر ساعة قبل غلق لجان دار السلام

استمر الناخبون في التوافد على لجان مدرسة الفاروق ٢ في دار السلام في اليوم الثاني والأخير من عمليات التصويت لانتخابات مجلس النواب في الساعة الأخيرة قبل غلق اللجان.



كما تشهد لجان مجمع مدارس دار إقبال كبير في الساعات الأخيرة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ والتي تجري في المرحلة الثانية بـ١٣ محافظة علي مستوي الجمهورية .

وتصدرت السيدات و الطالبات إقبال التصويت في لجان دار السلام و البساتين حيث من المقرر أن غلق لجان التصويت باب الاقتراع الساعة ٩ مساء اليوم وفقاً للخريطة الزمنيةً التي أعلناها الهيئة الوطنية للانتخابات.

واكد عدد من المشاركين في العملية الانتخابية و الذين ادلوا باصواتهم ان المشاركة واجب وطني وًيجب علي الجميع المشاركة لاختيار ممثليهم بمختلف المقاعد داخل قبة البرلمان.

وانطلقت في اليوم الثاني المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الداخل والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.