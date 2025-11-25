قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

قبل غلق الصناديق.. محافظ الغربية يواصل تفقد لجان المحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، جولاته المكثفة لليوم الثاني على التوالي لمتابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث بدأ جولاته منذ ساعات الصباح الأولى واستمرت حتى الساعات الأخيرة قبل غلق اللجان، في متابعة ميدانية شاملة امتدت في حي اول وثان المحلة، لضمان انضباط العملية الانتخابية واستمرار تقديم التيسيرات اللازمة للناخبين.

جولة ميدانية محافظ الغربية 

وخلال جولته، تفقّد محافظ الغربية اللجان العامة بمدينة المحلة الكبرى، واطمأن على جاهزيتها من حيث الإضاءة ومصادر الطاقة البديلة ووسائل التأمين والتجهيزات اللوجستية اللازمة لاستقبال الصناديق عقب انتهاء التصويت، كما تابع تواجد أطقم العمل القضائية والإدارية داخل المقار.

تحرك عاجل 

كما شملت الجولة المرور على عدد من اللجان الفرعية بمدينة المحلة، حيث تابع المحافظ انتظام حركة التصويت داخل اللجان وتدفّق المواطنين، وتأكد من استمرار توافر مناطق الانتظار وكراسي كبار السن وذوي الهمم، وتواجد فرق الإسعاف والدعم الطبي، إلى جانب رفع كفاءة النظافة والإنارة في محيط اللجان.

وحرص اللواء أشرف الجندي على الحديث مع المواطنين في محيط اللجان، مستمعًا لآرائهم وملاحظاتهم حول سهولة الوصول وإجراءات التنظيم، حيث عبّر المواطنون عن تقديرهم للجهود المبذولة داخل المقار وخارجها، بينما أكد المحافظ أن آراء المواطنين جزء أساسي من نجاح العملية الانتخابية، وأن المشاركة الإيجابية تجسد الانتماء الحقيقي لهذا الوطن.

انتظام عمليات التصويت 

كما وجّه المحافظ الشكر لكافة الأطقم القضائية والإدارية، وأجهزة الأمن، وفرق الإسعاف والطوارئ، والأجهزة التنفيذية المشاركة في التنظيم، مؤكدًا أن الالتزام والتعاون بين كل هذه الجهات هو سبب نجاح العملية الانتخابية والخروج باليوم الثاني في صورة مشرفة.

وأكد محافظ الغربية أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية، وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مما يتيح متابعة لحظية لكافة اللجان، والتعامل الفوري مع أي مستجدات، لضمان خروج اليوم الانتخابي بأعلى درجات الانضباط والتنظيم.

دعوه الناخبين 

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته قائلًا:
«نواصل المتابعة حتى اللحظة الأخيرة.. ووجودنا في الميدان رسالة واضحة: هدفنا تيسير مشاركة كل مواطن وضمان عملية انتخابية آمنة ومنظمة. أدعو أبناء الغربية كافة للنزول والمشاركة الإيجابية، فصوتكم مسؤولية وواجب وركيزة في مسيرة الدولة نحو البناء والتنمية».

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
مهرجان الفيوم السينمائي
إكسبنج
