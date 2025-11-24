سيامة خمسة كهنة جدد وترقية ستة قمامصة بإيبارشية طنطا

صلى صاحبا النيافة الأنبا بولا مطران طنطا، والأنبا أثناسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية ومنشية الصدر، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس وشهداء طنطا الأبرار بمنطقة أبو النجا بطنطا، وعقب صلاة الصلح سام نيافتهما 5 من الشمامسة كهنة جدد للخدمة بكنائس الإيبارشية وهم:

ترقيات كهنوتية

الشماس يوسف كامل، كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس وشهداء طنطا الأبرار بمنطقة أبو النجا بطنطا، باسم القس يوليوس.

الشماس مايكل فارس، كاهنًا على كنيسة الشهيد مارمينا العجايبي ببسيون، باسم القس دانيال.

الشماس جوارجيوس عادل، كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بمنطقة إيبار، باسم القس جرجس.

جورج حنا، كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس بكفر الزيات، باسم القس صموئيل.

الشماس رفيق رجائي، كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بسبرباي، باسم القس ديوسقورس.

كما قام نيافتهما بترقية ٦ من الآباء كهنة الإيبارشية لرتبة القمصية وهم:

الأب القمص كيرلس مرقص، كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بكفر الزيات.

الأب القمص مرقص أديب، كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بالحمرة.

الأب القمص بنيامين إسكندر، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس وشهداء طنطا الابرار بمنطقة أبو النجا بطنطا.

الأب القمص ميخائيل إبراهيم، كاهن كنيسة الشهيد مارمينا العجايبي بطنطا.

الأب القمص جوارجيوس إدوارد، كاهن كنائس قرى مركز طنطا.

الأب القمص يسطس ميخا، كاهن كنيسة القديس مار بولس الرسول بطنطا.

وشارك في الصلوات الآباء مجمع كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.