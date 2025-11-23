الأنبا رافائيل يهنئ المطارنة الجدد: بركة جديدة للكنيسة وخدمة ممتدة للشعب

في أجواء كنسية مفعمة بالفرح، قدم نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة تهنئة خالصة من القلب لآباء الكنيسة الذين نالوا نعمة الترقية إلى رتبة مطران بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وأعضاء المجمع المقدس، مؤكدا أن هذه السيامة هي بركة جديدة للكنيسة.

تهنئة للمطارنه الجدد

وجاءت تهنئة نيافته للآباء المطارنة الجدد كالآتي:

نيافة الأنبا يؤانس مطران أسيوط وساحل سليم والبداري

نيافة الأنبا صرابامون مطران عطبرة وأمدرمان

نيافة الأنبا أنطوني مطران إيرلندا واسكتلندا وشمال إنجلترا

نيافة الأنبا برنابا مطران روما

نيافة الأنبا داميان مطران شمال ألمانيا.



وأكد الأنبا رافائيل أن الكنيسة تتسع بمحبة الآباء وخدمتهم، وأن منح هذه الرتبة الروحية السامية يحملهم مسؤولية رعوية أعمق، متمنيا لهم ثباتا في الإيمان ونجاحا في كل عمل صالح.

واختتم نيافة الأنبا رافائيل تهنئته بالصلاة أن يملأ الله حياتهم بالسلام ويعطيهم نعمة الحكمة والرعاية، وأن يبارك الكنيسة بكل خدامها في كل مكان.