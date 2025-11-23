الكنيسة القبطية تحتفل بترقية خمسة أساقفة إلى رتبة مطران بالكاتدرائية المرقسية

شهدت الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية، مراسم ترقية خمسة من الآباء الأساقفة إلى رتبة مطران، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، وسط أجواء روحية مهيبة تعبر عن فرح الكنيسة بأبنائها وخدامها الأمناء.

ترقية أساقفة إلى مطارنة

وشملت الترقيات:

نيافة الأنبا يوأنس، سكرتير المجمع المقدس، مطرانًا لكرسي أسيوط وساحل سليم والبداري.

نيافة الأنبا صرابامون، مطرانًا لكرسي عطبرة وأم درمان وشمال السودان.

نيافة الأنبا أنتوني، مطرانًا لكرسي أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا.

نيافة الأنبا برنابا، مطرانًا لكرسي تورينو وروما – إيطاليا.

نيافة الأنبا دميان، مطرانًا لكرسي شمال ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر – ألمانيا.

وقدم نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وأسرتا المركز الثقافي وقناة ME Sat، خالص التهنئة للآباء المطارنة الجدد، متمنين لهم خدمة مملوءة نعمة وبركة، ومستقبلًا رعويًا مثمرًا في كرسيهم الجديدة، لمجد اسم المسيح وخدمة الكنيسة في كل مكان.