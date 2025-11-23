البابا تواضروس يترأس قداس ترقية الأساقفة وسط حضور واسع

تقام في هذه اللحظات داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية صلوات قداس رسامة وترقية خمسة من الآباء الأساقفة إلى رتبة “مطران”، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، وبمشاركة أعضاء المجمع المقدس، في أجواء كنسية امتلأت بالصلوات والترانيم.

صلاة القداس الإلهي

وبدأت الصلوات منذ قليل برفع بخور باكر، تلاه دخول قداسة البابا إلى الهيكل وسط لحن الهيتينيات، لتبدأ الطقوس الخاصة بالرسامة.

وتشهد الكاتدرائية حضورا لافتا من الآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة والشعب، وسط متابعة واسعة داخل الكنيسة وخارجها، حيث تُعد هذه الرسامة واحدة من أهم الأحداث الكنسية هذا العام.

دعم الخدمة الرعوية

وتأتي الترقية في إطار دعم الخدمة الرعوية وتلبية احتياجات الإيبارشيات، إذ يُهيي المجمع المقدس كوادر جديدة للقيادة الكنسية، مع تأكيد قداسة البابا على أن “الترقية هي مسؤولية جديدة قبل أن تكون كرامة”.

ومن المنتظر إعلان الأسماء خلال القداس، مع تقديم التهنئة الرسمية عقب انتهاء الصلاة.