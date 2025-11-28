سر مكالمة عبلة كامل لـ أشرف زكي التي غيَّرت قراره بالإستقالة من النقابة

كشف نقيب المهن التمثيليّة، الدكتور أشرف زكي، تفاصيل جديدة عن كواليس استقالته الأخيرة من منصبه، مؤكدا أنّ الوسط الفني لم يستوعب خطوة خروجه من النقابة. وقال زكي خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدُث في مِصر» المُذاع عبر شاشة «إم بي سي مِصر»:

«قَرارُ الخُروج كان صَعْبًا، فأنا أُحِبُّ العَمَلَ العامَّ والنقابة، وقد قضيت فيها نِصفَ عُمري، وتزوجت وخلفت وأنا في النقابة، والجميع يعرفني بأني أشرف زكي النقابة».



وأضاف زكي أن النقابة ظلت حاضرةً في وجدانه رغم قراره بالاستقالة، موضحًا:

«النقابة عايشة جُوّاي. وعندما غادرتُ بعد ثورة 2011 وقضيت دورة كاملة خارج المنصب، كنت أُؤدي دوري وأخدِم زملائي، وأدين لهم بما أنا عليه اليوم».

عبلة كامل

وكشف زكي عن تلقيه مكالمة وصفها بـ"الهامة والمؤثرة" من الفنانة عبلة كامل فور إعلان استقالته، إذ قالت له: «النقابة للغلابة، خلي بالك من المهنة، وما ينفعش تبعد عنها».



وأشار إلى أن كلماتها كان لها تأثير كبير عليه، وأسهمت في تعزيز قراره بالتراجع عن الاستقالة.

وأوضح زكي أنه خلال فترة الاستقالة لم يكن قادرًا على الرد على المكالمات أو استقبال الزيارات نتيجة حالته النفسية، قبل أن يتلقى دعمًا واسعًا من زملائه عبر الرسائل والاتصالات والزيارات، ما دفعه إلى إعادة النظر في قراره والعودة لمواصلة مهامه داخل النقابة.