تحرير 14 محضر تمويني في حملات مكبرة لردع أصحاب المخابز قانونيا بالغربية

رصدت حملة من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة وحررت 14 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز السنطة، خلال 24 ساعة.

حملات تموينية بالغربية



وتضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية وترأسها مدير إدارة تموين مركز السنطة وضمت رئيس قسم الرقابة التموينية بالإدارة، التفتيش على المخابز فى مركز السنطة.

وحررت 14 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

ردع أصحاب مخابز



تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.