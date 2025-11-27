قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجاة الصغيرة .. صور لافتة لـ قيثارة الغناء العربي | والمكالمة المثيرة لـ لا تكذبي
بعد قرار وزيرة التضامن.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية
تجديد 5 سنوات .. قرار عاجل بشأن المعلمين المكلفين بوظيفة مدير مدرسة
20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد
المرشد الأعلى بإيران: الولايات المتحدة تكبدت مزيدا من الخسائر في حرب الـ 12 يوما
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 25 نوفمبر 2025
بكري: لم يعجبني حديث مصطفى الفقي عن العوار الدستوري للانتخابات
من حلم إلى واقع .. مصر تطلق أكبر مشروع ربط بري في أفريقيا
مصطفى بكري: المرحلة الثانية من انتخابات النواب نزيهة وشفافة جدا
الصحة تشارك بقوة في معرض الأسبوع الكويتي السادس عشر بمصر
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 للقطاعين العام والخاص بـ قرار المالية
البرتغال بطلا لكأس العالم للناشئين على حساب النمسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة طنطا تحقق مراكز تميز متقدمة ضمن تصنيف التايمز للجامعات العربية

جامعة طنطا
جامعة طنطا
أ ش أ

أعلن رئيس جامعة طنطا الدكتور محمد حسين، اليوم الخميس ، استمرار جامعة طنطا في ترسيخ مكانتها الإقليمية ضمن أفضل 100 جامعة عربية، وفقاً لتصنيف التايمز للجامعات العربية لعام 2026، حيث جاءت في المركز 89 عربيا من بين 372 جامعة شملها التصنيف هذا العام، بالإضافة إلى حصولها على المركز 13 محليا بين 51 جامعة مصرية.
وأكد رئيس الجامعة، وفق بيان، أن هذا المركز يعكس الجهود المستمرة للجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحثية، والالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية، مشيراً إلى أن الجامعة استطاعت ترسيخ مكانتها الإقليمية ضمن أفضل 100 جامعة عربية، بفضل تكاتف جهود جميع منتسبي الجامعة، وهو ما يعد مؤشرا واضحا على قوتها الأكاديمية وقدرتها على الحفاظ على مكانتها بين المؤسسات الأكثر تأثيرا في المنطقة، مثمنا جهود جميع العاملين بوحدة التصنيف الدولي ومنسقي التصنيفات الدولية بالكليات، مؤكداً على مواصلة السعي لتعزيز مكانة جامعة طنطا ورفع تصنيفها عالمياً، لتبقى منارة للعلم والمعرفة، وتساهم بفاعلية في خدمة المجتمع والارتقاء به.
وأوضح رئيس الجامعة أن تحليل نتائج هذا العام أظهرت تحقيق الجامعة نقاطا قوية في عدة معايير رئيسية، أبرزها جودة البحث العلمي التي سجلت فيها الجامعة66.1 نقطة، وهو أحد أعلى مؤشرات الأداء التي تعكس قوة الإنتاج البحثي وتأثيره. كما حققت 49.1 نقطة في معيار النظرة العالمية، ما يؤكد توسع الشراكات الدولية وزيادة التعاون البحثي المشترك. وفي معيار الصناعة ونقل المعرفة حصلت الجامعة على 23.5 نقطة، وهو ما يعكس تفاعلها الإيجابي مع القطاع الصناعي وقدرتها على تقديم حلول بحثية مبتكرة.
يُشار إلى أن تصنيف التايمز للجامعات العربية يعتمد على منهجية خاصة تراعي طبيعة الجامعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع الحفاظ على المعايير العالمية في التدريس والبحث والنظرة العالمية والربط بالصناعة وخدمة المجتمع. وأظهر أداء جامعة طنطا هذا العام استقرارا مؤسسيا واضحا في مؤشرات جودة التعليم والبحث، مع تقدم ملحوظ في التعاون الدولي، وهو ما يعزز قدرة الجامعة على المنافسة الإقليمية في ظل توسع قاعدة الجامعات المصنفة سنويا.

جامعة طنطا رئيس جامعة طنطا تصنيف التايمز للجامعات العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

ترشيحاتنا

مدبولي

رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

مؤتمر اصلاح وتمكين الإدارة المحلية

الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر | صور

الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية

البيان الختامي لمؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

بالصور

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د

علامات لا تتجاهلها.. أبرز أعراض انسداد الشرايين

أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين

فيديو

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد