جامعة طنطا تحقق مراكز تميز متقدمة ضمن تصنيف التايمز للجامعات العربية

أعلن رئيس جامعة طنطا الدكتور محمد حسين، اليوم الخميس ، استمرار جامعة طنطا في ترسيخ مكانتها الإقليمية ضمن أفضل 100 جامعة عربية، وفقاً لتصنيف التايمز للجامعات العربية لعام 2026، حيث جاءت في المركز 89 عربيا من بين 372 جامعة شملها التصنيف هذا العام، بالإضافة إلى حصولها على المركز 13 محليا بين 51 جامعة مصرية.

وأكد رئيس الجامعة، وفق بيان، أن هذا المركز يعكس الجهود المستمرة للجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحثية، والالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية، مشيراً إلى أن الجامعة استطاعت ترسيخ مكانتها الإقليمية ضمن أفضل 100 جامعة عربية، بفضل تكاتف جهود جميع منتسبي الجامعة، وهو ما يعد مؤشرا واضحا على قوتها الأكاديمية وقدرتها على الحفاظ على مكانتها بين المؤسسات الأكثر تأثيرا في المنطقة، مثمنا جهود جميع العاملين بوحدة التصنيف الدولي ومنسقي التصنيفات الدولية بالكليات، مؤكداً على مواصلة السعي لتعزيز مكانة جامعة طنطا ورفع تصنيفها عالمياً، لتبقى منارة للعلم والمعرفة، وتساهم بفاعلية في خدمة المجتمع والارتقاء به.

وأوضح رئيس الجامعة أن تحليل نتائج هذا العام أظهرت تحقيق الجامعة نقاطا قوية في عدة معايير رئيسية، أبرزها جودة البحث العلمي التي سجلت فيها الجامعة66.1 نقطة، وهو أحد أعلى مؤشرات الأداء التي تعكس قوة الإنتاج البحثي وتأثيره. كما حققت 49.1 نقطة في معيار النظرة العالمية، ما يؤكد توسع الشراكات الدولية وزيادة التعاون البحثي المشترك. وفي معيار الصناعة ونقل المعرفة حصلت الجامعة على 23.5 نقطة، وهو ما يعكس تفاعلها الإيجابي مع القطاع الصناعي وقدرتها على تقديم حلول بحثية مبتكرة.

يُشار إلى أن تصنيف التايمز للجامعات العربية يعتمد على منهجية خاصة تراعي طبيعة الجامعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع الحفاظ على المعايير العالمية في التدريس والبحث والنظرة العالمية والربط بالصناعة وخدمة المجتمع. وأظهر أداء جامعة طنطا هذا العام استقرارا مؤسسيا واضحا في مؤشرات جودة التعليم والبحث، مع تقدم ملحوظ في التعاون الدولي، وهو ما يعزز قدرة الجامعة على المنافسة الإقليمية في ظل توسع قاعدة الجامعات المصنفة سنويا.