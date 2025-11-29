بيراميدز يوافق على انضمام مروان حمدي لمنتخب مصر في كأس العرب

وافقت إدارة نادي بيراميدز على طلب اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة بانضمام اللاعب مروان حمدي مهاجم الفريق إلى منتخب مصر الوطني المشارك في بطولة كأس العرب للمنتخبات والمقرر إقامتها في قطر، في إطار دعمها للمنتخبات الوطنية المصرية.

وتستضيف الدوحة، النسخة الثانية من بطولة كأس العرب للمنتخبات والتي تقام خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر 2025، بمشاركة المنتخب المصري.

وعلى الرغم من ارتباط نادي بيراميدز بخوض مباراتي كهرباء الإسماعيلية وبتروجت المؤجلتان من بطولة الدوري والمحدد لهما يومي 3 و6 ديسمبر، ورغم الإصابات والغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق؛ إلا أن إدارة نادي بيراميدز قرر دعم المنتخب المصري في البطولة بالنجم مروان حمدي.

وجاء قرار انضمام مروان حمدي وفقا لاختيار الكابتن حلمي طولان المدير الفني للمنتخب الوطني والرغبة الكبيرة في ضم اللاعب، وهو ما تم الاتفاق عليه بين إدارة نادي بيراميدز والكابتن أحمد حسن مدير المنتخب الوطني المشارك بكأس العرب للمنتخبات بقطر، ومن المنتظر أن يطير اللاعب للدوحة فور عودة بعثة بيراميدز ظهر الغد للقاهرة قادمة من زامبيا.