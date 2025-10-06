قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

روسيندو يصل القاهرة اليوم لتدريب منتخب التايكوندو حتى أولمبياد لوس أنجلوس

الإسباني روسيندو
الإسباني روسيندو
إسراء أشرف

يصل مساء اليوم المدير الفني الاسباني روسيندو الونسو من اجل اتمام التعاقد مع الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفي والنائب الأول لرئيس اللجنة الاولمبية المصرية بعد المفاوضات التى جرت خلال الأشهر الماضية من اجل تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني الاول للتايكوندو وحتي الدورة الاولمبية بلوس أنجلوس ٢٠٢٨

ومن المنتظر ان تصل بصحبة المدير الفني المدربة جولشه الونسو وذلك للانضمام للجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني للتايكوندو والاستعداد مبكرا وبقوة لاولمبياد لوس انجلوس 2028

ومن جانبه اكد المهندس محمد عجيزه عضو مجلس ادارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية ان المفاوضات تمت مع الطاقم الفني الاجنبي عقب اولمبياد باريس 2024 لاننا وضعنا المدير الفني الاسباني هدفا للتعاقد معه نظرا لخبرته الكبيرة وسيرته الذاتية القوية الي جانب تجربته الناجحة السابقة بمصر حيث حصل المدير الفني الاسباني على جائزة افضل مدرب فى العالم لعام 2023 ومساعدته جولشه حصلت ايضا على افضل مدربة فى العالم لأكثر من عام.

واشار عجيزه ان المدير الفني نجح فى تحقيق ميداليات اولمبية فى ثلاث دورات متتالية وكانت البداية مع منتخب مصر فى دورة ريو دى جانيرو 2016 عندما حصلت بطلتنا الاوليمبية هدايا ملاك على الميدالية البرونزية ثم حصل على ميدالية اخري مع منتخب فرنسا فى اولمبياد طوكيو 2020 واخيرا مع المنتخب الفرنسي حقق ميداليتين اولمبيتين احدهما ذهبية والأخرى برونزية فى اولمبياد باريس 2024 كما حقق 4 ميداليات فى بطولات العالم مع المنتخب الفرنسي واكثر من 10 ميداليات فى بطولات الجائزة الكبري الي جانب العديد من الألقاب والميداليات خلال البطولات القارية والعالمية المختلفة مضيفا ان المنتخب فى السابق كان يمتلك هداية ملاك وسيف عيسى لكن الان منتخب مصر مدجج باللاعبين المتميزين اصحاب الانجازات على مستوي العالم ومتواجدين ضمن العشرة الاوائل فى التصنيف العالمي على الرغم من صغر سنهم.

واضاف رئيس اللجنة الفنية ان روسيندو سيتم الاستفادة منه ايضا فى وضع خطط لجميع المنتخبات خاصة منتخب الشباب والذى يستعد للمشاركة فى اولمبياد الشباب بالسنغال العام المقبل بالاضافة الى منتخبات الناشئين كما سيتم وضع استراتيجية خاصة ونقل خبراته للمدربين المصريين.

