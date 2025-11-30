أخبار أسوان: عريس بزي فرعوني.. واحتفالات للمرماح.. وختام معرض توشكى.. وفيلم عالمي.. وأنشطة تنفيذية وحملات بالأسواق

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أبرزها . .

محافظ أسوان يشارك فى المؤتمر الوطنى"إصلاح وتمكين الإدارة المحلية"

شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة إنطلاق أعمال المؤتمر الوطنى رفيع المستوى بعنوان " إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد من الوزارات ، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولى وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء .

وذلك فى إطار بحث سبل تعزيز الشراكات ، ودعم مسار اللامركزية والتنمية المحلية المستدامة . وبدأت الجلسة الإفتتاحية بعرض فيلم تسجيلى بعنوان (من برنامج تجريبى إلى السياسات .. رحلة التنمية المحلية فى صعيد مصر) .

عقد أول إمتحان رسمى DELF داخل مكتبة مصر العامة بأسوان

قامت مكتبة مصر العامة بقيادة الدكتورة نهلة الأنصارى بتجهيز مقر داخل المكتبة ، وتوفير القاعات المناسبة لعقد مثل هذه النوعية من الإمتحانات ، وتم التجهيز على أعلى مستوى لإتاحة بيئة تعليمية معتمدة وفقاً للمعاير الدولية ، وبما يضمن سير العملية الإمتحانية فى إطار تنظيمى معتمد ومتوافق مع ضوابط المعهد الثقافى الفرنسى .



جامعة أسوان تشارك باجتماع المجلس الأعلى للجامعات الدوري بجامعة السويس

شارك الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة قناة السويس.





جهود متنوعة

بزى فرعوني.. عريس فى أسوان يبهر ويفاجئ المعازيم فى ليلة زفافه| شاهد

قام شاب محافظة أسوان بمفاجأة معازيم حفل زفافه بدخوله إلى قاعة الاحتفال مرتديا الزى الفرعونى بشكل كامل ، وهو فى ذلك يجسد لشخصية الملك الشاب توت عنخ آمون، فى مشهد لفت الأنظار وأثار إعجاب الحضور الذين استقبلوه بالتصفيق والزغاريد ، ليقوم بتحويل هذه المناسبة إلى حدث غير تقليدى.



معرض ومؤتمر توشكى/أسوان الزراعي.. منصة سنوية تجمع الخبراء والمزارعين والمستثمرين

فى ختام النسخة الثانية التى اتسمت بالزخم العلمى والمشاركات الواسعة، اختتم معرض ومؤتمر توشكى أسوان الزراعى 2025 أعماله بعد ثلاثة أيام من الندوات، وورش العمل، والعروض المتخصصة التى شارك فيها 60 عارضًا من كبرى شركات الإنتاج الزراعى والمعدات الحديثة والتقنيات المتطورة، وذلك تحت رعاية محافظة وجامعة أسوان.

فى أسوان .. انتهاء تصوير مشاهد من الفيلم العالمى KEMET: Year One



أعلنت شركتا Desert Eagle Films وBUC Studios الانتهاء الرسمى من تصوير الفيلم العالمى “KEMET: Year One” بعد أسابيع مكثفة وسط صحارى أسوان ووديانها، فى إنتاج يعد من أضخم المشاريع السينمائية بالمنطقة، وأول ثمار اتفاقية إنتاج مشتركة تشمل 10 أفلام كبرى.



فى أسوان .. أجواء احتفالية تراثية لإحياء حفل المرماح ..شاهد

شهدت قرية بنبان بمحافظة أسوان أجواء احتفالية تراثية، حيث تجمع الأهالى لإحياء ليلة المرماح، أحد أهم الفنون الشعبية والفلكلور المتوارث عبر الأجيال، وسط حضور كبير من القرى المجاورة ومحافظات الصعيد.



ضبط 186 كجم لحوم فاسدة متنوعة في حملة بيطرية بأسوان

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمختلف الجهات التنفيذية لتكثيف الحملات التفتيشية الهادفة لضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية للإستهلاك الآدمى .