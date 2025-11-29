جامعة أسوان تشارك باجتماع المجلس الأعلى للجامعات الدوري بجامعة السويس

شارك الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة قناة السويس.

وتناول الاجتماع متابعة الأنشطة الجامعية الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلاب من خلال الندوات التثقيفية والمعارض والمسابقات البحثية، إلى جانب تنظيم زيارات طلابية للمواقع والمتاحف التاريخية لتعميق الوعي بقيمة الحضارة المصرية. كما استعرض المجلس جهود الجامعات في تنظيم حملات التوعية بالأمن القومي والوعي الديني المستنير، ودورها في بناء شخصية الطالب وتعزيز انتمائه الوطني.

أنشطة جامعية

قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ،انه تشارك جامعة أسوان في اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات، انطلاقًا من دورها كمؤسسة أكاديمية وطنية تضع تطوير التعليم والبحث العلمي في مقدمة أولوياتها. كما نعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي لتنفيذ الخطط الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلاب، وربطهم بجذور حضارتهم العريقة، وصقل شخصيتهم بالقيم الرفيعة والوعي المستنير.

وأضاف" نصرت " بأن جامعة أسوان تعمل علي تعزيز التميز الأكاديمي، وتطوير البنية التعليمية والبحثية، ودعم النشر العلمي الدولي؛ بما يسهم في تحسين موقع الجامعة في التصنيفات العالمية. كما نعمل على توسيع التعاون العلمي مع الجامعات والمؤسسات البحثية داخل مصر وخارجها، بما يعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية قدرات الشباب وتزويدهم بمهارات المستقبل.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين أن الجامعة مستمرة في تنفيذ مشروعاتها التعليمية والبحثية بما يتوافق مع تطلعات الدولة لبناء نظام جامعي حديث قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.