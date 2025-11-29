محافظ أسوان يشارك فى المؤتمر الوطنى"إصلاح وتمكين الإدارة المحلية"

شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة إنطلاق أعمال المؤتمر الوطنى رفيع المستوى بعنوان " إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد من الوزارات ، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولى وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء .

وقد شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى فعاليات المؤتمر ، وسط حضور للدكتور منال عوزض وزير التنمية المحلية ، وعدد كبير من الوزراء والمحافظين ، وكبار المسئولين ، والخبراء من داخل مصر وخارجها ، وممثلى مؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الأممية ، والقطاع الخاص، والخبراء الوطنيين والدوليين ، وذلك فى إطار بحث سبل تعزيز الشراكات ، ودعم مسار اللامركزية والتنمية المحلية المستدامة .

وبدأت الجلسة الإفتتاحية بعرض فيلم تسجيلى بعنوان ( من برنامج تجريبى إلى السياسات .. رحلة التنمية المحلية فى صعيد مصر) .

الإدارة المحلية

وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تحول إلى قصة نجاح وطنية بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وأصبح نموذجا تشيد به مختلف المؤسسات الدولية كأحد أهم البرامج المحققة لأهداف التنمية المستدامة في العالم .

فيما ألقت وزيرة التنمية المحلية كلمة أكدت خلالها على أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبح نموذجًا يحتذى به على المستوى الوطني والدولي، حيث أدرجته الأمم المتحدة ضمن أبرز برامج توطين أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد به البنك الدولي باعتباره تجربة فريدة في التعامل مع المناطق المتأخرة تنموياً ، وتمكين الوحدات الإدارية المحلية من لعب دورها في قيادة التنمية، وتحقيق النمو الإقتصادى والإجتماعى المستدام.