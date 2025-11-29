عقد أول إمتحان رسمى DELF داخل مكتبة مصر العامة بأسوان

قامت مكتبة مصر العامة بقيادة الدكتورة نهلة الأنصارى بتجهيز مقر داخل المكتبة ، وتوفير القاعات المناسبة لعقد مثل هذه النوعية من الإمتحانات ، وتم التجهيز على أعلى مستوى لإتاحة بيئة تعليمية معتمدة وفقاً للمعاير الدولية ، وبما يضمن سير العملية الإمتحانية فى إطار تنظيمى معتمد ومتوافق مع ضوابط المعهد الثقافى الفرنسى .

مكتبة مصر العامة

وأشارت مديرية المكتبة بأنه فى ظل المتابعة المستمرة من محافظ أسوان فقد تم تنفيذ أول إمتحان رسمى داخل المكتبة بمشاركة فريق من مركز إمتحانات ( DELF ) بالمنيرة ، والذى ضم كلاً من نهال الجران ، ونيللى سامى ، ونسرين منير ، ومى عبد الحميد .

ولفت بأنه شارك فى الإشراف والتنظيم من أسوان الدكتور طارق عثمان بسطاوى ، مدرس طرق تدريس اللغة الفرنسية بكلية التربية بجامعة أسوان ، وأبو بكر منصور مدرب اللغة الفرنسية والمسئول عن تدريب الطلاب الممتحنين داخل المحافظة ، ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو إتاحة شهادات دولية معتمدة داخل أسوان، ودعم تعلم اللغات الأجنبية ، وفتح آفاق تعليمية جديدة أمام الطلاب ، فضلاً عن تعزيز مكانة ودرو مكتبة مصر العامة كمركز إختبارات دولى معتمد داخل المحافظة .