تفاصيل معاقبة حارس عقار بالسجن 3 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة
جواسيس في حزب الله.. اعتراف خطير لـ نعيم قاسم بعد اغتيال الطبطبائي
وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون الخليجي قلق بسبب القتال وتدهور أوضاع السودان
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء القصاص
وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه دقميرة النموذجية| صور
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 11 مليون جنيه
كرامة المدرسين خط أحمر|أول تعليق من وزير التعليم على إهانة معلمة الإسكندرية
الفاسي: الشراكة الأورومتوسطية تحتاج للحوار والعمل لتحقيق مصالح الشعوب
بحبها أوي يارب.. مسلم يدعو لـ يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية
الموعد والقناة وطاقم التحكيم.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟
الحكومة: نسب تنفيذ مشروع روضة السيدة2 بلغت 98%
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

عقد أول إمتحان رسمى DELF داخل مكتبة مصر العامة بأسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

قامت مكتبة مصر العامة بقيادة الدكتورة نهلة الأنصارى بتجهيز مقر داخل المكتبة ، وتوفير القاعات المناسبة لعقد مثل هذه النوعية من الإمتحانات ، وتم التجهيز على أعلى مستوى لإتاحة بيئة تعليمية معتمدة وفقاً للمعاير الدولية ، وبما يضمن سير العملية الإمتحانية فى إطار تنظيمى معتمد ومتوافق مع ضوابط المعهد الثقافى الفرنسى .

مكتبة مصر العامة 

وأشارت مديرية المكتبة بأنه فى ظل المتابعة المستمرة من محافظ أسوان فقد تم تنفيذ أول إمتحان رسمى داخل المكتبة بمشاركة فريق من مركز إمتحانات ( DELF  ) بالمنيرة ، والذى ضم كلاً من نهال الجران ، ونيللى سامى ، ونسرين منير ، ومى عبد الحميد .

ولفت بأنه شارك فى الإشراف والتنظيم من أسوان الدكتور طارق عثمان بسطاوى ، مدرس طرق تدريس اللغة الفرنسية بكلية التربية بجامعة أسوان ، وأبو بكر منصور مدرب اللغة الفرنسية والمسئول عن تدريب الطلاب الممتحنين داخل المحافظة ، ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو إتاحة شهادات دولية معتمدة داخل أسوان، ودعم تعلم اللغات الأجنبية ، وفتح آفاق تعليمية جديدة أمام الطلاب ، فضلاً عن تعزيز مكانة ودرو مكتبة مصر العامة كمركز إختبارات دولى معتمد داخل المحافظة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

