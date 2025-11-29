ضبط 186كجم لحوم فاسدة متنوعة في حملة بيطرية بأسوان

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمختلف الجهات التنفيذية لتكثيف الحملات التفتيشية الهادفة لضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية للإستهلاك الآدمى .

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، ووفقاً لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

وكلف المحافظ بضرورة إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى مخالفات يتم ضبطها .

ومن جانبه أوضح الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى بأنه تنفيذاً لتكليفات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى علاء فاروق ، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال.

حملات بيطرية

وبمتابعة من الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى المرور وتكثيف الحملات على محلات الجزارة وبيع اللحوم البلدية وثلاجات اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم والفسيخ والملوحة داخل نطاق المراكز والمدن .

ولفت إلى أنه تم تنظيم حملات تفتيشية بالإشتراك مع الجهات المختصة ، وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 186 كجم لحوم فاسدة متنوعة ، شملت 80 كجم " لحم بقرى " ، و 65 كجم لحوم ضانى ، و 15 كيلو لحوم بتلو ، و 21 كجم مصنعات لحوم ، و 5 كجم أسماك " ، وكانت المخالفات عبارة عن عرض وبيع لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى والغش التجاري.

وتم تحرير 6 محاضر مخالفة بقسم شرطة أسوان أول ، مع التحفظ على المضبوطات ، لحين صدور قرار النيابة العامة، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.