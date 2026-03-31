الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

اكتشاف مخطوطة نادرة تعود إلى القرن الرابع الهجري.. ماذا جاء بداخلها؟

مخطوطة غريب القرآن
أحمد أيمن

أعلنت المملكة العربية السعودية عن اكتشاف مخطوطة نادرة تعود إلى القرن الرابع الهجري، في خطوة جديدة للحفاظ على التراث الإسلامي وإبرازه للأجيال الجديدة.. فماذا جاء بهذه المخطوطة؟

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود ثقافية وعلمية تهدف إلى توثيق التاريخ الإسلامي وإتاحة مصادره الأصلية للباحثين والمتخصصين.

مخطوطة "غريب القرآن"

المخطوطة التي تم الكشف عنها تحمل عنوان "غريب القرآن"، وهي من تأليف العالم اللغوي البارز أبو عبيدة معمر بن المثنى، أحد أعلام اللغة العربية في العصور الإسلامية المبكرة.

وتُعد هذه المخطوطة من الأعمال المهمة في تفسير المفردات الغريبة في القرآن الكريم، ما يمنحها قيمة علمية كبيرة في مجال علوم القرآن واللغة.

وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن المخطوطة كُتبت قبل أكثر من ألف عام، وتتكون من عدد محدود من الرقوق، ما يزيد من ندرتها وأهميتها التاريخية.

وقد كُتبت المخطوطة بخط أندلسي واضح، بينما ظهرت أسماء السور بالخط الكوفي، وهو ما يعكس التنوع الفني في الكتابات العربية القديمة ويبرز جماليات الخط العربي عبر العصور.

المخطوطات النادرة في السعودية

تحتفظ مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، التي أعلنت عن هذا الاكتشاف، بمجموعة واسعة من المخطوطات النادرة في مجالات تفسير القرآن وعلومه، حيث تضم أكثر من 185 مخطوطة، إلى جانب العديد من المؤلفات التراثية الأخرى التي تعود إلى قرون هجرية مختلفة.

ويُظهر هذا التنوع حجم الثروة المعرفية التي تحتويها المكتبة، ودورها في صون التراث الإسلامي المكتوب.

ولا يقتصر محتوى المكتبة على هذه المخطوطة فقط، بل يشمل أيضًا نسخًا من كتب مهمة مثل أجزاء من تفسير الطبري، وكتب في معاني القرآن وتفسيره، بالإضافة إلى مؤلفات أخرى في علوم اللغة والتفسير، ما يجعلها مركزًا غنيًا للبحث العلمي والدراسات الإسلامية.

وتسعى الجهات المعنية من خلال عرض هذه المخطوطات إلى تعزيز الوعي بالتراث الإسلامي، وتشجيع الباحثين على دراسته والاستفادة منه، إلى جانب إبراز القيمة التاريخية والمعرفية لهذه الكنوز النادرة.

كما تمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع تهدف إلى رقمنة المخطوطات والحفاظ عليها من التلف، لضمان استمرارية الاستفادة منها في المستقبل.

وبحسب الخبراء، يؤكد هذا الكشف أهمية الاستثمار في التراث الثقافي، ليس فقط باعتباره إرثًا تاريخيًا، بل كمصدر معرفي يعزز الهوية الثقافية ويدعم البحث العلمي في مختلف مجالات الدراسات الإسلامية واللغوية.

