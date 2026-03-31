مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الثلاثاء، مرتفعًا بمقدار (82.27) نقطة، ليصل إلى مستوى (11249.54) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (7.2) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - (366) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (178) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (78) شركة.

وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، وملاذ للتأمين، وسابتكو، وتبوك الزراعية، وأديس، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ذيب، والدوائية، وأسمنت المدينة، والعقارية، وجاهز الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.95%) و(6.87%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وباتك، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، والكيميائية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وسابك، والأول، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (177.98) نقطة، ليصل إلى مستوى (22705.28) نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها (36) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (5.9) ملايين سهم.