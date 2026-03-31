الدفاع السعودية تعلن عن تدمير مسيّرات وصواريخ بالرياض ومنطقة الشرقية

قال جمال الوصيف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الرياض، إن وزارة الدفاع السعودية أعلنت تدمير طائرتين مسيرتين خلال الساعات الماضية، إضافة إلى اعتراض عدد من الطائرات المسيرة الأخرى منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى الآن.

وأوضح الوصيف خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت كذلك من اعتراض ثمانية صواريخ في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، مشيرًا إلى حالة جاهزية مستمرة على مدار الساعة، سواء من قبل الدفاعات الجوية أو الدفاع المدني السعودي، للتعامل مع تداعيات هذه الهجمات.

وأضاف أن الدفاع المدني أعلن عن سقوط شظايا إحدى الطائرات المسيرة التي تم اعتراضها في محافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض، ما أسفر عن أضرار مادية طفيفة في عدد من المنازل، موضحا أن نحو 6 منازل تضررت في الساعات الأولى، قبل أن تلحق أضرار بثلاثة منازل أخرى لاحقًا، ليصل إجمالي المنازل المتضررة إلى 9.

وأكد في ختام تصريحاته أنه لم تُسجل أي حالات وفاة أو إصابات خطيرة حتى الآن، رغم الأضرار الناتجة عن الشظايا.