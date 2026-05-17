الخميس.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة وهذا القرار المتوقع تطبيقه

يحسم البنك المركزي المصري خلال الخميس المقبل؛ مصير سعر الفائدة في البنوك المصرية عبر اجتماع لجنة السياسيات النقدية المقرر تنظيمه برئاسة حسن عبدالله؛ محافظ البنك المركزي المصري.

تفاصيل الاجتماع

بحسب اتجاهات خبراء التمويل وبنوك الاستثمار في مصر فإنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي المصري في سياسيات الابقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، وفقا لاستطلاع أجرته " بلومبرج الشرق"، نظرًا لتصاعد الضغوط التضخمية واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة بعد الحرب الإيرانية.

أرجعت تصريحات بنوك الاستثمار أسباب توجه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة، نظرًا لارتفاع معدلات عدم اليقين و استمرار حالة الترقب للأوضاع الجيوسياسية الراهنة مع تخوف ارتفاع وتيرة التضخم.

وكان البنك المركزي المصري قد ثبت سعر الفائدة في اجتماعه الثاني في إبريل الماضي ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.

مع عقد اجتماع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة يوم الخميس المقبل وهو الاجتماع الثالث لهذا العام، سيتبقي له 5 اجتماعات أخري من بينها الاجتماع الرابع في 9 يونيو المقبل و الخامس في أغسطس القادم و السادس في 24 سبتمبر من نفس العام و السابع في 29 أكتوبر 2026 و آخرها في 17 ديسمبر من نفس العام.