قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم: تأجيل امتحانات شهر مارس 2026 غدا لجميع الطلاب .. المديريات ستحدد المواعيد الجديدة
خطة شاملة لإحياء المناطق التراثية وتعزيز الجذب السياحى لعروس البحر المتوسط | صور
بعد تعطيلها الأربعاء.. التعليم تترقب تقارير الطقس لتحديد موقف الدراسة يوم الخميس
الأزهر: متلزمون بقرارات تعطيل الدراسة بسبب الطقس
الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار تضرب البلاد غداً.. أمطار رعدية ورياح ترابية قوية
عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية
الأعلى للإعلام يعلن تقرير لجنة الدراما لموسم رمضان 2026
إبراهيم عبدالجواد: ديانج يوقع لـ فالنسيا 3 سنوات في صفقة انتقال حر
زوجة أحمد طنطاوي تنضم لشبكة محرري الشرق الأوسط الإخوانية
رئيس الوزراء يتابع تحديث "برنامج الطروحات".. وقيد 10 شركات بالبورصة خلال أسبوعين
الشباب والرياضة توضح حقيقة تقديم مواعيد الدوري لترشيد الكهرباء
الحرس الثوري الإيراني يعلن بدء استهداف شركات أمريكية في المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر لـ السفير السعودي: ندين الهجمات الإيرانية على منشآت مدنية وخليجية وتعريض المدنيين للخطر

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب
محمد صبري عبد الرحيم

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، لبحث تعزيز التعاون المشترك.

شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي لدى القاهرة

وخلال اللقاء، رحب شيخ الأزهر بالسفير السعودي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية، وحرص الأزهر على تعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات الدينية في المملكة، بما يسهم في مجابهة ما يواجهه العالم الإسلامي من تحديات راهنة. 

وجدد الإمام الأكبر، إدانة الأزهر للاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية والاقتصادية بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج والمنطقة، وتعريض المدنيين للخطر، داعيًا المولى عز وجل أن يرزق بلادنا ومنطقتنا الأمن والأمان.

من جانبه، أكد السفير السعودي تقديره لجهود شيخ الأزهر في خدمة الإسلام والمسلمين، وترسيخ قيم الأخوة والسلام العالمي. 

كما استعرض السفير السعودي مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية والعلمية في المملكة، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمة.

شيخ الأزهر أحمد الطيب المملكة العربية السعودية السعودية السفير السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | أطعمة تضاعف استفادتك من "فيتامين د".. إرشادات للحماية من نزلات البرد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

طريقة عمل البسلة باللحمة و الجزر

طريقة عمل البسلة باللحمة و الجزر
طريقة عمل البسلة باللحمة و الجزر
طريقة عمل البسلة باللحمة و الجزر

طعـم ولا في المطاعم.. طريقة عمل ملوخية برؤوس الجمبري

«طعـم ولا في المطاعم».. طريقة عمل ملوخية برؤوس الجمبري
«طعـم ولا في المطاعم».. طريقة عمل ملوخية برؤوس الجمبري
«طعـم ولا في المطاعم».. طريقة عمل ملوخية برؤوس الجمبري

ماذا يحدث لوجهك عند استخدام قشر الموز عليه؟

ماذا يحدث لوجهك عند استخدام قشر الموز عليه؟
ماذا يحدث لوجهك عند استخدام قشر الموز عليه؟
ماذا يحدث لوجهك عند استخدام قشر الموز عليه؟

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

