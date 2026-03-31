شيخ الأزهر لـ السفير السعودي: ندين الهجمات الإيرانية على منشآت مدنية وخليجية وتعريض المدنيين للخطر

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، لبحث تعزيز التعاون المشترك.

شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي لدى القاهرة

وخلال اللقاء، رحب شيخ الأزهر بالسفير السعودي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية، وحرص الأزهر على تعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات الدينية في المملكة، بما يسهم في مجابهة ما يواجهه العالم الإسلامي من تحديات راهنة.

وجدد الإمام الأكبر، إدانة الأزهر للاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية والاقتصادية بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج والمنطقة، وتعريض المدنيين للخطر، داعيًا المولى عز وجل أن يرزق بلادنا ومنطقتنا الأمن والأمان.

من جانبه، أكد السفير السعودي تقديره لجهود شيخ الأزهر في خدمة الإسلام والمسلمين، وترسيخ قيم الأخوة والسلام العالمي.

كما استعرض السفير السعودي مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية والعلمية في المملكة، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمة.