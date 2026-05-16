خفر السواحل الأمريكي يضبط 3 أطنان كوكايين قبالة سواحل كولومبيا

أعلن خفر السواحل الأمريكي ضبط ما يقرب من 3 أطنان من الكوكايين قبالة سواحل كولومبيا.

وأشار خفر السواحل الأمريكي في بيان له إلى أن قيمة ما تم ضبطه تزيد عن 45 مليون دولار.

وذكر خفر السواحل الأمريكي انه تم اعتراض ثلاثة قوارب تهريب مشتبه بها في آن واحد على بعد حوالي 90 ميلا من كارتاخينا بكولومبيا.

وبين خفر السواحل الأمريكي أن عملية الاعتراض تمت في 8 مايو.

وكانت خفر السواحل الأمريكي ضبط في وقت سابق أكثر من 76 ألف رطل من المخدرات غير المشروعة قبالة سواحل فلوريدا، مسجلاً بذلك أكبر عملية تهريب للمخدرات في تاريخ وكالة إنفاذ القانون البحري الممتد على مدار 110 أعوام.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن فرع الجيش الأمريكي، قام المسؤولون بتفريغ ما يقارب 61,740 رطلاً من الكوكايين وحوالي 14,400 رطل من الماريجوانا في ميناء إيفرجليدز بولاية فلوريدا يوم الاثنين.

وأوضح المسؤولون أن القيمة الإجمالية المقدرة للكمية في السوق بلغت 473 مليون دولار.