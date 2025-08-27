قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكبر ضبطية في تاريخ أمريكا| إحباط تهريب مخدرات بـ473 مليون دولار تكفي لإبادة سكان فلوريدا
ناقد رياضي: «ريبيرو» مُصر على فكرة واحدة .. والأهلي يدفع الثمن
بسبب وجبة فراخ فاسدة| بالأسماء.. نقل 16 شخصًا من المعازيم إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط
بمشاركة شيوخ وقساوسة.. «أنا مصري» تحتضن احتفالية عيد العذراء مريم بقنا | شاهد
ناقد رياضي: مباراة بيراميدز قد تصنع أو تنهي مشوار «ريبيرو» مع الأهلي | فيديو
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الإسرائيلي تزامناً مع اجتماع طارئ حول غزة
أضعف فرق الدوري حتى الآن .. «الغندور» يهاجم فاركو
لصحة الأمعاء وفقدان الوزن وتقوية العظام.. أفضل وقت لتناول الزبادي
أستراليا تنفي تدخل إسرائيل في قرارها بطرد السفير الإيراني
أحمد ناصر: موقف الدولة المصرية مُشرّف ويُثبت أن ولاد مصر «خط أحمر»
من الزمالك إلى لندن.. قصة أحمد عبدالقادر «ميدو» الذي واجه الإخوان وأشعل السوشيال ميديا
وفاة المنتج الفني طارق صيام
أخبار العالم

أكبر ضبطية في تاريخ أمريكا| إحباط تهريب مخدرات بـ473 مليون دولار تكفي لإبادة سكان فلوريدا

خفر السواحل الأمريكي
خفر السواحل الأمريكي
ناصر السيد

أعلن خفر السواحل الأمريكي أمس الأول الاثنين ضبط أكثر من 76 ألف رطل من المخدرات غير المشروعة قبالة سواحل فلوريدا، مسجلاً بذلك أكبر عملية تهريب للمخدرات في تاريخ وكالة إنفاذ القانون البحري الممتد على مدار 110 أعوام.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن فرع الجيش الأمريكي، قام المسؤولون بتفريغ ما يقارب 61,740 رطلاً من الكوكايين وحوالي 14,400 رطل من الماريجوانا في ميناء إيفرجليدز بولاية فلوريدا يوم الاثنين. 

وأوضح المسؤولون أن القيمة الإجمالية المقدرة للكمية في السوق بلغت 473 مليون دولار.

وصرّح الأدميرال آدم شامي، قائد المنطقة الجنوبية الشرقية لفرع الجيش الأمريكي بأنه لفهم خطورة هذه العملية، فإن 23 مليون جرعة مميتة محتملة من الكوكايين التي ضبطها خفر السواحل الأمريكي وشركاؤنا تكفي لإصابة جميع سكان ولاية فلوريدا بجرعة زائدة مميتة، مما يؤكد التهديد الهائل الذي يشكله الاتجار بالمخدرات عبر الحدود الوطنية على أمتنا".

وجاءت عمليات الضبط نتيجة 19 عملية اعتراض في المياه الدولية في شرق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي بين 26 يونيو و18 أغسطس، وفقًا للوكالة.

شاركت في العمليات ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل، وسفينتان حربيتان تابعتان للبحرية الأمريكية، وسفينة بحرية هولندية، ووحدات متعددة مشتركة بين الوكالات، بما في ذلك وحدات تابعة لوزارة الأمن الداخلي. 

وأضاف البيان الصحفي أن المخدرات نُقلت إلى الميناء على متن سفينة خفر السواحل "هاميلتون".

وقال شامي: "يمثل هذا انتصارًا كبيرًا في مكافحة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، ويسلط الضوء على التزامنا الراسخ بحماية الأمة من الاتجار غير المشروع وآثاره المدمرة".

في مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين في ميناء إيفرجليدز، قال ضابط خفر السواحل فرانك مارانو: "إن جميع عمليات الاعتراض هذه، والمخدرات، هي ثمرة أربعة أشهر من العمل الدؤوب الذي بذله الطاقم، ليس فقط الطاقم، بل جميع وكالاتنا الشقيقة والدول الشريكة لنا.

وأضاف مارانو: "إن اتخاذ خطوات إيجابية للحفاظ على سلامة الولايات المتحدة من هذه المخدرات يجعل الأيام الصعبة تستحق العناء".

وقال الكابتن جون ب. ماكوايت، قائد سفينة هاميلتون، إن طاقم قاطع هاميلتون "اعترض 11 سفينة سريعة، واعتقل 34 مشتبهًا بتهريب المخدرات، وصادر كمية قياسية من الكوكايين بلغت 47 ألف رطل". 

وأكد خفر السواحل أنه "يُسرّع" عملياته "لمكافحة المخدرات في شرق المحيط الهادئ" ويوسع جهوده "لمنع ومصادرة وتعطيل عمليات إعادة شحن الكوكايين وغيره من المخدرات غير المشروعة بكميات كبيرة عن طريق البحر".

وكان الرقم القياسي السابق لأكبر عملية تفريغ قام بها خفر السواحل قبل يوم الاثنين في عام 2021، عندما ضُبط 61,130 رطلاً من المخدرات غير المشروعة.

أكبر ضبطية في التاريخ تهريب مخدرات سكان فلوريدا خفر السواحل الأمريكي سواحل فلوريدا الجيش الأمريكي الماريجوانا ميناء إيفرجليدز ولاية فلوريدا

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

طفلة الشيبسي

بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل

عدد أيام إجازة المولد النبوي بعد قرار رئيس الوزراء

عدد أيام إجازة المولد النبوي بعد قرار رئيس الوزراء

فريق سموحة

مدرب سموحة: هدفنا في المرحلة الأولى من الدوري التواجد ضمن السبعة الأوائل.. فيديو

كهربا ووالدته

كهربا في ظهور جديد مع والدته على انستجرام .. شاهد

يانيك فيريرا

يانيك فيريرا: الزمالك استحق الفوز أمام فاركو

بالصور

فقدان حاسة الشم قد يكون إنذارًا مبكرًا لمرض الزهايمر.. دراسة تكشف السبب الحقيقي

لماذا يفقد مرضى الزهايمر حاسة الشم؟
لماذا يفقد مرضى الزهايمر حاسة الشم؟
لماذا يفقد مرضى الزهايمر حاسة الشم؟

لصحة الأمعاء وفقدان الوزن وتقوية العظام.. أفضل وقت لتناول الزبادي

أفضل وقت لتناول الزبادي لصحة الأمعاء والعظام أقوى
أفضل وقت لتناول الزبادي لصحة الأمعاء والعظام أقوى
أفضل وقت لتناول الزبادي لصحة الأمعاء والعظام أقوى

برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: فرصة مهمة للنمو الشخصي

توقعات برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج الميزان حظ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 | تجنب اتخاذ قرارات حاسمة

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

السر وراء شهرة علياء قمرون

اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك

نوال الزغبي

إنت مين .. نوال الزغبي تطرح أحدث أغانيها ضمن ألبوم «يا مشاعر»

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

