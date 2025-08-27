أكبر ضبطية في تاريخ أمريكا| إحباط تهريب مخدرات بـ473 مليون دولار تكفي لإبادة سكان فلوريدا

أعلن خفر السواحل الأمريكي أمس الأول الاثنين ضبط أكثر من 76 ألف رطل من المخدرات غير المشروعة قبالة سواحل فلوريدا، مسجلاً بذلك أكبر عملية تهريب للمخدرات في تاريخ وكالة إنفاذ القانون البحري الممتد على مدار 110 أعوام.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن فرع الجيش الأمريكي، قام المسؤولون بتفريغ ما يقارب 61,740 رطلاً من الكوكايين وحوالي 14,400 رطل من الماريجوانا في ميناء إيفرجليدز بولاية فلوريدا يوم الاثنين.

وأوضح المسؤولون أن القيمة الإجمالية المقدرة للكمية في السوق بلغت 473 مليون دولار.

وصرّح الأدميرال آدم شامي، قائد المنطقة الجنوبية الشرقية لفرع الجيش الأمريكي بأنه لفهم خطورة هذه العملية، فإن 23 مليون جرعة مميتة محتملة من الكوكايين التي ضبطها خفر السواحل الأمريكي وشركاؤنا تكفي لإصابة جميع سكان ولاية فلوريدا بجرعة زائدة مميتة، مما يؤكد التهديد الهائل الذي يشكله الاتجار بالمخدرات عبر الحدود الوطنية على أمتنا".

وجاءت عمليات الضبط نتيجة 19 عملية اعتراض في المياه الدولية في شرق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي بين 26 يونيو و18 أغسطس، وفقًا للوكالة.

شاركت في العمليات ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل، وسفينتان حربيتان تابعتان للبحرية الأمريكية، وسفينة بحرية هولندية، ووحدات متعددة مشتركة بين الوكالات، بما في ذلك وحدات تابعة لوزارة الأمن الداخلي.

وأضاف البيان الصحفي أن المخدرات نُقلت إلى الميناء على متن سفينة خفر السواحل "هاميلتون".

وقال شامي: "يمثل هذا انتصارًا كبيرًا في مكافحة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، ويسلط الضوء على التزامنا الراسخ بحماية الأمة من الاتجار غير المشروع وآثاره المدمرة".

في مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين في ميناء إيفرجليدز، قال ضابط خفر السواحل فرانك مارانو: "إن جميع عمليات الاعتراض هذه، والمخدرات، هي ثمرة أربعة أشهر من العمل الدؤوب الذي بذله الطاقم، ليس فقط الطاقم، بل جميع وكالاتنا الشقيقة والدول الشريكة لنا.

وأضاف مارانو: "إن اتخاذ خطوات إيجابية للحفاظ على سلامة الولايات المتحدة من هذه المخدرات يجعل الأيام الصعبة تستحق العناء".

وقال الكابتن جون ب. ماكوايت، قائد سفينة هاميلتون، إن طاقم قاطع هاميلتون "اعترض 11 سفينة سريعة، واعتقل 34 مشتبهًا بتهريب المخدرات، وصادر كمية قياسية من الكوكايين بلغت 47 ألف رطل".

وأكد خفر السواحل أنه "يُسرّع" عملياته "لمكافحة المخدرات في شرق المحيط الهادئ" ويوسع جهوده "لمنع ومصادرة وتعطيل عمليات إعادة شحن الكوكايين وغيره من المخدرات غير المشروعة بكميات كبيرة عن طريق البحر".

وكان الرقم القياسي السابق لأكبر عملية تفريغ قام بها خفر السواحل قبل يوم الاثنين في عام 2021، عندما ضُبط 61,130 رطلاً من المخدرات غير المشروعة.