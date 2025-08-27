وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الإسرائيلي تزامناً مع اجتماع طارئ حول غزة

أفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سيتلقي نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الأربعاء في واشنطن.

يأتي ذلك تزامنا مع عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقد اجتماع هام في البيت الأبيض لبحث خطة لليوم التالي بشأن غزة، وفقا لتصريحات المبعوث الأمريكي سيتف ويتكوف.

وقبل يومين أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن ساعر سيتوجه إلى الولايات المتحدة مساء الأحد.

وأضافت أن هذا اللقاء الدبلوماسي يأتي في ظل مداولات إسرائيلية حول سيطرة جيش الاحتلال على مدينة غزة واحتلال القطاع بالكامل.

كما سيلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي بوزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، التي استضافها في إسرائيل في مايو بعد مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية خارج المتحف اليهودي في واشنطن.