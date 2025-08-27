أستراليا تنفي تدخل إسرائيل في قرارها بطرد السفير الإيراني

رفضت أستراليا، يوم الأربعاء، تلميحات إسرائيلية بأن تدخلاتها دفعت كانبيرا إلى طرد السفير الإيراني، حيث ألقت باللوم على طهران في التورط بحريقين متعمدين في أكبر مدينتين في البلاد، سيدني وملبورن.

وصرح وزير الداخلية الأسترالي، توني بيرك، لإذاعة ABC، ردًا على سؤال حول ادعاء إسرائيل الفضل في قرار أستراليا بأمر السفير الإيراني أحمد صادقي بمغادرة البلاد: "محض هراء".

وأضاف: "لم تمضِ دقيقة واحدة بين تلقينا هذا التقييم وبدءنا العمل على ما سنفعله ردًا على ذلك".

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد منسر، يوم الثلاثاء، إن "التدخل الصريح" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وانتقاداته لقرار أستراليا الاعتراف بدولة فلسطينية ربما يكونان وراء رد أستراليا.

صرح منسر للصحفيين قائلاً: "لقد تضررت العلاقة بين أستراليا وإسرائيل، لذا يُرحب باتخاذ الحكومة الأسترالية هذه الإجراءات بعد تدخل رئيس الوزراء نتنياهو في الوقت المناسب".

هاجم نتنياهو نظيره الأسترالي، أنتوني ألبانيز، واصفًا إياه بأنه "سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا" بسبب قراره الاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

صرحت أستراليا يوم الثلاثاء بأن إيران سعت إلى "إخفاء تورطها" في هجمات العام الماضي على مطعم كوشير في سيدني وكنيس في ملبورن.

وكان أمر كانبيرا للسفير الإيراني بالمغادرة في غضون سبعة أيام أول طرد من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية.

قال بيرك إنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن منفذي الهجومين المعاديين للسامية كانوا على علم بتوجيه الحرس الثوري الإسلامي الإيراني لهما.

وأضاف: "لكن هذا لا يغير من جدية وجهة نظر الحكومة الأسترالية في أن إيران لا تزال متورطة في توجيه هجمات على الأراضي الأسترالية".

ونفت إيران مرارًا وتكرارًا مثل هذه المزاعم، التي تقول إنها جزء من حملة ضدها تشنها قوى غربية معادية.

وحذَّرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ الأستراليين من السفر إلى إيران بعد أن قررت الحكومة إغلاق سفارتها في البلاد، حيث تُقدر أن ما يصل إلى 4000 مواطن أسترالي يقيمون حاليًا.

وقالت وونغ لقناة ناين نيوز: "إذا كنتم في إيران، فعليكم العودة إلى دياركم".