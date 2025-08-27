الحسم قبل نهاية 2025.. اجتماع طارئ برئاسة ترامب حول مستقبل غزة اليوم

صرح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مساء الثلاثاء بأن الرئيس دونالد ترامب سيرأس "اجتماعًا موسعًا" في البيت الأبيض بشأن غزة اليوم الأربعاء.

وقال ويتكوف لقناة فوكس نيوز إن إدارة ترامب لديها خطة لليوم التالي بشأن غزة، ولدينا اجتماع موسع في البيت الأبيض غدًا، برئاسة الرئيس، وهي خطة شاملة للغاية نضعها في اليوم التالي".

وأضاف المبعوث الأمريكي: "نعتقد أننا سنحسم هذا الأمر بطريقة أو بأخرى، بالتأكيد قبل نهاية هذا العام".

وأوضح ويتكوف أن اجتماع ترامب بشأن غزة سيتضمن مناقشة المساعدات الإنسانية واليوم التالي.

يذكر أن الرئيس ترامب أعلن أمس الأول الاثنين أنه خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ستكون لدينا نهاية جيدة وحاسمة، وتوجد حاليا دفعة دبلوماسية جادة للغاية بشأن إنهاء حرب غزة".

وأضاف ترامب، أنه “يجب أن يتوقف ما يحدث، لكن الناس لا يمكنهم نسيان 7 أكتوبر، وأتعامل مع نتنياهو كثيرا، وحققنا نجاحا باهرا في إيران حيث قضينا على تهديدها النووي”.