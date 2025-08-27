قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شكوى جماعية من لاعبي الأهلي بسبب موعد التدريبات.. وهذا رد «ريبيرو»
عودة التفتيش النووي لإيران .. خطوة جديدة وسط خلافات مع مجموعة E3
4 كلمات يفتحها الله عليك ويرزقك .. ردّدها كل صباح
أقل سعر لصرف الدولار الآن في مصر
الزراعة : ندوات إرشادية عن أهمية تحصين وترقيم الماشية بالمحافظات
نجم الأهلي: الزمالك يمتلك لاعبين غير قادرين على المنافسة.. وخوان الفينا «برازيلي مش أصلي»
ويتكوف: واشنطن تسعى لإنجاز اتفاق سلام بشأن أوكرانيا بحلول نهاية 2025
هشام حنفي: لا توجد نية في الأهلي لرحيل ريبييرو حتى لو خسر أمام بيراميدز
بعد وفاة 6 من طلابها.. التعليم العالي تبحث وضع "أكاديمية وهمية" تمتلك فروعا بالمحافظات| خاص
أحمد موسى بعد الإفراج عن أحمد عبدالقادر ميدو: مصر تقف مع رجالها في كل مكان
الحسم قبل نهاية 2025.. اجتماع طارئ برئاسة ترامب حول مستقبل غزة اليوم
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن
أخبار العالم

الحسم قبل نهاية 2025.. اجتماع طارئ برئاسة ترامب حول مستقبل غزة اليوم

ترامب
ترامب
ناصر السيد

صرح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مساء الثلاثاء بأن الرئيس دونالد ترامب سيرأس "اجتماعًا موسعًا" في البيت الأبيض بشأن غزة اليوم الأربعاء.

وقال ويتكوف لقناة فوكس نيوز إن إدارة ترامب لديها خطة لليوم التالي بشأن غزة، ولدينا اجتماع موسع في البيت الأبيض غدًا، برئاسة الرئيس، وهي خطة شاملة للغاية نضعها في اليوم التالي".

وأضاف المبعوث الأمريكي: "نعتقد أننا سنحسم هذا الأمر بطريقة أو بأخرى، بالتأكيد قبل نهاية هذا العام".

وأوضح ويتكوف أن اجتماع ترامب بشأن غزة سيتضمن مناقشة المساعدات الإنسانية واليوم التالي.

يذكر أن الرئيس ترامب أعلن أمس الأول الاثنين أنه خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ستكون لدينا نهاية جيدة وحاسمة، وتوجد حاليا دفعة دبلوماسية جادة للغاية بشأن إنهاء حرب غزة".

وأضاف ترامب، أنه “يجب أن يتوقف ما يحدث، لكن الناس لا يمكنهم نسيان 7 أكتوبر، وأتعامل مع نتنياهو كثيرا، وحققنا نجاحا باهرا في إيران حيث قضينا على تهديدها النووي”.

برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: فرصة مهمة للنمو الشخصي

توقعات برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج الميزان حظ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 | تجنب اتخاذ قرارات حاسمة

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: تغيرات مهمة

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: تحقيق إنجازات عملية

برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

