الإمارات تدعو لتحرك عاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي في سوريا

أعلنت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية صدر مساء أمس الثلاثاء، إدانتها للتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية الذي وصفته بالتصعيد الخطير.

وقالت في البيان "أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الخطير وانتهاكات الجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها".

وأضاف بيان وزارة الخارجية الإماراتية أن التوغلات الإسرائيلية المستمرة داخل الأراضي السورية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي يتوجب على إسرائيل احترامه.

وشددت الخارجية في بيانها على موقف الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها لكافة المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.