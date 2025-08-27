قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحسم قبل نهاية 2025.. اجتماع طارئ برئاسة ترامب حول مستقبل غزة اليوم
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن
دمشق تحت النار.. استشهاد 5 عناصر من الجيش السوري في قصف إسرائيلي
ألقى قميصه في وجه المدرب| تفاصيل صدام «فيريرا» مع سيف الجزيري بالزمالك
هل صام النبي يوم مولده ؟.. الإفتاء توضح
ملك أحمد زاهر تكشف كواليس وأسرار مشاركتها في مسلسل أزمة ثقة |فيديو
الهلال السعودي يستهدف صفقة إيطالية بـ 35 مليون يورو |تفاصيل
سامح حسين يتعرّض لوعكة صحية .. تفاصيل
عائلة أمريكية ترفع دعوى قضائية تتهم «شات جي بي تي» بالمسئولية عن انتحــ،،ــار نجلهم
اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك
مترو الأنفاق يعلن عن وظائف جديدة .. رابط التقديم
جنوب لبنان يشتعل مُجددًا.. إسرائيل تتوغل وتوسّع مواقعها العسكرية
أخبار العالم

الإمارات تدعو لتحرك عاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي في سوريا

الإمارات
الإمارات
ناصر السيد

أعلنت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية صدر مساء أمس الثلاثاء، إدانتها للتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية الذي وصفته بالتصعيد الخطير.

وقالت في البيان "أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الخطير وانتهاكات الجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها".

وأضاف بيان وزارة الخارجية الإماراتية أن التوغلات الإسرائيلية المستمرة داخل الأراضي السورية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي يتوجب على إسرائيل احترامه.

وشددت الخارجية في بيانها على موقف الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها لكافة المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

الإمارات التصعيد الإسرائيلي التصعيد الإسرائيلي في سوريا الأراضي السورية الجيش الإسرائيلي وزارة الخارجية الإماراتية سوريا وإسرائيل فض الاشتباك

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

طفلة الشيبسي

بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل

علاج التسمم

عشان ماتتبهدلش .. اعرف خطوات علاج التسمم

مقشر الوجه

أرخص من الجاهز .. طريقة عمل مقشر الوجه المنزلي لبشرة لامعة خالية من العيوب

شوربة الشوفان

لذيذة جدا.. طريقة عمل شوربة الشوفان

برج الميزان حظ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 | تجنب اتخاذ قرارات حاسمة

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: تغيرات مهمة

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: تحقيق إنجازات عملية

برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج الجدي حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 : موعد مع طاقة فلكية

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

السر وراء شهرة علياء قمرون

اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك

نوال الزغبي

إنت مين .. نوال الزغبي تطرح أحدث أغانيها ضمن ألبوم «يا مشاعر»

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد