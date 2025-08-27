قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار النوم بالمعوذتين .. لماذا كان النبي يمسح بها جسده كل ليلة؟
عقب الفوز على فاركو.. الزمالك يُواصل تدريباته اليوم للقاء وادي دجلة
يونيسف: أطفال غزة يواجهون واقعا يوميا من القتل والتجويع وسط صمت دولي
400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر
إعلام إسرائيلي: الجيش يجهز لعملية برية في غزة تنفذ خلال ثلاثة أسابيع
فيها حاجة حلوة | طفلة الشيبسي تخطف قلوب المصريين بـ5 جنيهات.. هايدي تكشف لــ صدى البلد مواقف إنسانية مذهلة
دميترييف: قمة بوتين – ترامب في ألاسكا قد تعيد تشكيل النظام العالمي
وظائف جديدة بمشروع مونوريل شرق النيل.. قدم الآن عبر هذا الرابط
شيكو بانزا يتوَّج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك أمام فاركو
أفضل أوقات الاستجابة.. دعاء الثلث الأخير من الليل الوارد عن النبي
مقتل 3 جنود سوريين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط دمشق
ايران: لايحق للترويكا الأوروبية تفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

يونيسف: أطفال غزة يواجهون واقعا يوميا من القتل والتجويع وسط صمت دولي

القسم الخارجي

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 23 شهراً أصبحت جزءاً مرعباً من الحياة اليومية للأطفال، مؤكدة أن ما يجري يمثل "تدميراً للحياة نفسها"، وليس مجرد حرب.

وقال عمار عمار، المدير الإقليمي للمناصرة والإعلام في اليونيسف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن نحو 1.1 مليون طفل في غزة يعانون من صدمات نفسية وعاطفية عميقة، جراء القصف المستمر وما رافقه من حرمان من الغذاء والدواء والنزوح القسري وتدمير البنية التحتية الأساسية. 

وأضاف: "ما نراه اليوم هو انهيار شامل للطفولة، حيث أصبح التجويع والقتل والحرمان من المساعدات واقعاً يومياً".

وأشار عمار إلى أن أكثر من نصف مليون إنسان في القطاع يقفون على حافة المجاعة، وأن صور الأطفال الهزلى والرضع الذين يفارقون الحياة بسبب الجوع والمرض تمثل شاهداً مروعاً على سياسة التجويع الممنهجة. 

وأكد أن سوء التغذية يسجل معدلات كارثية، إذ وثّق في يوليو وحده أكثر من 12 ألف حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال، من بينهم ربع يعانون من النوع الأشد فتكاً، ما يهدد مستقبل جيل كامل.

من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم اليونيسف، تيس إنجرام، أن الجيش الإسرائيلي لا يكتفي بقصف المنازل والمدارس والمستشفيات، بل يستهدف حتى مراكز التغذية المدعومة من المنظمة. 

وكشفت أن أكثر من 18 ألف طفل قتلوا منذ بداية العدوان، بينما تُرك آلاف آخرون يتامى لأحد الوالدين أو كليهما. وأضافت: "غالبية الأطفال الذين قتلوا كانوا بين عامين وخمسة أعوام، وغالباً ما يتم استهدافهم ليلاً وهم نائمون".

ويأتي هذا في وقت تواصل فيه إسرائيل إغلاق المعابر منذ مارس الماضي، مانعة دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، وهو ما وصفته منظمات دولية بعملية تجويع ممنهجة تهدف لكسر صمود السكان. 

وفي المقابل، تسمح سلطات الاحتلال بدخول كميات محدودة للغاية لا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات.

ويؤكد خبراء إنسانيون أن استمرار هذا الواقع يهدد بحدوث كارثة إنسانية طويلة الأمد، ليس فقط على صعيد ارتفاع معدلات الوفيات بين الأطفال، بل أيضاً عبر تداعياته الخطيرة على النمو العقلي والجسدي للأجيال المقبلة. 

كما يرون أن غياب الضغط الدولي الجاد لوقف المجازر ورفع الحصار يفاقم من معاناة الفلسطينيين، ويدفع المنطقة إلى سيناريوهات أكثر قتامة.

الأمم المتحدة اليونيسف الهجمات الإسرائيلية قطاع غزة سياسة التجويع

