العالم صامت ويشاهد.. تامر أمين: إسرائيل ترتكب جرائم متكاملة الأركان في غزة

أكد الإعلامي تامر أمين، أن إسرائيل ترتكب جرائم متكاملة الأركان، مشيرا إلى أنه تمارس التجويع والحصار وقتل المدنيين وإستهداف الطواقم الطبية والصحفيين واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، أن الجريمة التي لا يمكن السكوت عنها هي قتل شعب غزة بالبطئ، وهو أسوأ أنواع القتل، سواء استخدام الجوع والعطش ونقص الدواء.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن إسرائيل تتلذذ بهذا القتل البطئ والعالم صامت ويشاهد دون أن يقوم بأي شئ، حتى أن مجلس الأمن والأمم المتحدة لا تقوم بدورها.

وأشار إلى أن إسرائيل تستهدف الصحفيين منعا لنقل الحقيقة التي تحدث في قطاع غزة، مؤكدا أن عدد الصحفيين التي استهدفتهم إسرائيل هو عدد كبير.