هل تبديل الذهب بالذهب حرام؟ انتبه لـ3 حقائق منها سبب نهي النبي
زيلينسكي يقترح تركيا ودول الخليج وأوروبا لاستضافة محادثات سلام محتملة مع بوتين
تطوير تاريخي بحديقة الجيزة.. إنهاء إجراءات استيراد 362 حيوانا
نتنياهو : بدأ الأمر في غزة وسينتهي فيها وسنهزم أعداءنا ونستعيد رهائننا
شيكو بانزا يحرز الهدف الأول للزمالك في شباك فاركو
ترامب: ليس هناك أي شيء حاسم في غزة وسنتحدث عن عقوبات على روسيا
بعد وفاة أطفال المنيا الغريبة .. علامات تنقذ ضحايا التسمم
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة ملك من الحكومة؟
كيفية إخراج الزكاة على العقارات المؤجرة.. أمين الإفتاء يجيب
نقابة السكة الحديد تكرم خفير مزلقان بني سويف لشجاعته
تعادل سلبي بين الزمالك وفاركو في شوط المباراة الأول دون خطورة واضحة
معنديش تفاصيل.. بسمة وهبة: حسام حبيب بيتحقق معاه حاليا
مش أي حد يستحق لقب أب.. تامر أمين يهاجم أب ترك ابنه لهذا السبب

كشف الإعلامي تامر أمين، تفاصيل هامة عن واقعة  مقتل طفل كرداسة، البالغ من العمر خمس سنوات، مشيرا إلى أن  "الواقعة التي بدأت بـ أب قرر الذهاب لشراء المخدرات، فالكارثة أنه اصطحب معه ابنه ذو الخمس سنوات، وهذه جريمة فوق الجريمة.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن  الأب اتخذ قرار صادم بترك ابنه رهينة لدى تاجر المخدرات، بعد اكتشافه عدم كفاية المبلغ، والتوجه لتدبير الباقي.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن الطفل الصغير، الذي تركه والده مع تاجر المخدرات، بدأ يبكي يريد والده، فما كان من التاجر الذي انزعج من بكاء الطفل إلا أن ضربه بقطعة خشبية على رأسه ومات.

وأشار إلى أنه “أعوذ بالله من كلمة أب، حسبي الله ونعم الوكيل في الناس التي تُخلف وهي لا تعرف قيمة الأبوة، ولا قيمة الأمانة من الله".

