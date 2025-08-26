مش أي حد يستحق لقب أب.. تامر أمين يهاجم أب ترك ابنه لهذا السبب

كشف الإعلامي تامر أمين، تفاصيل هامة عن واقعة مقتل طفل كرداسة، البالغ من العمر خمس سنوات، مشيرا إلى أن "الواقعة التي بدأت بـ أب قرر الذهاب لشراء المخدرات، فالكارثة أنه اصطحب معه ابنه ذو الخمس سنوات، وهذه جريمة فوق الجريمة.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الأب اتخذ قرار صادم بترك ابنه رهينة لدى تاجر المخدرات، بعد اكتشافه عدم كفاية المبلغ، والتوجه لتدبير الباقي.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن الطفل الصغير، الذي تركه والده مع تاجر المخدرات، بدأ يبكي يريد والده، فما كان من التاجر الذي انزعج من بكاء الطفل إلا أن ضربه بقطعة خشبية على رأسه ومات.

وأشار إلى أنه “أعوذ بالله من كلمة أب، حسبي الله ونعم الوكيل في الناس التي تُخلف وهي لا تعرف قيمة الأبوة، ولا قيمة الأمانة من الله".