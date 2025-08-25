آخرها القبض على أوتاكا.. تامر أمين على جهود الداخلية: السوشيال ميديا بتنضف

علق الإعلامي تامر امين، على إلقاء قوات الأمن القبض على أوتاكا صانع المحتوى بسبب غسيل 12 مليون جنيه.

وقال تامر امين في برنامجه " آخر النهار "المذاع على قناة " النهار "، :" وزارة الداخلية تبذل جهد كبير من اجل تتبع كل المخالفين والمجرمين ".

وتابع تامر أمين :" الكثير من التيكتوكرز يقومون بغسيل الأموال وتعاطي المخدرات ".



وأكمل تامر أمين :" وزارة الداخلية عاملة شغل ممتاز وأشد على أيديهم وعليها الاستمرار والبلد بتنضف والسوشيال ميديا بتنضف ".



وفي وقت سابق، قامت قوات الأمن بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أوتاكا صانع محتوى، خطيب هدير عبد الرازق لقيامه بغسـل 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويج مقاطع فيديو تُمثل إعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى " له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - شراء السيارات).

قدرت تلك الممتلكات بـ (12)مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

