الموضوع لازم يتحسم.. تعليق قوي من تامر أمين على واقعة البلوجر هدير عبدالرازق

أكد الإعلامي تامر امين، أنه خلال الفترة الأخيرة انتشر فيديو مسئ للبلوجر هدير عبد الرازق، معلقا “أنه لا بد لشبابنا أن يكون لهم قدوة جيدة، والبعد عن النماذج السيئة.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن هدير عبد الرازق واسرتها نفوا أي صله لهم بفيديوهات تم نشرها مؤخرا وأكدوا أن تلك الفيديوهات ذكاء اصطناعي.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن الفيديوهات المنتشرة في حاجة إلى خبراء متخصصين حتى يفحصوها، معلقا “لو الفيدوهات سليمة لا يمكن أن يتم السكوت عن تلك القضية ولا بد أن يتم تطبيق القانون بمنتهى الحسم”.

وأشار تامر أمين إلى أن الملاحقة الأمنية المحترمة التي كانت ضد البلوجرز الذين يسيئون لقيم الأسرة المصرية كنا سعداء لها، مؤكدا أنه لا بد ان نسير بالقانون الذي لا يرحم المخطئين والمعادين للقيم الأخلاقية

