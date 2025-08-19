قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كلمات مبكية .. هذا ما قاله الراحل والد محمد الشناوي عن نجله قبل وفاته
مصادر: المقترح المصري القطري يضمن التوصل لصفقة شاملة تؤدي لإطلاق سراح جميع المحتجزين
قانوني 100% لهذا السبب.. بيان عاجل من الإسكان بشأن أرض نادي الزمالك في أكتوبر
زيارة للواحات وانقلاب السيارة .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والد الشناوي
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: لا ثقة إلا في مصر وقيادتها
رسميا.. الإسكان تكشف تفاصيل سحب أرض الزمالك بنادي الصحفيين
محمود أبو رجيلة يدعو رموز وأبناء الزمالك للتجمع غدا
أحمد موسى ينفعل على الهواء ويكشف عن مخطط نتنياهو الخبيث: "مجرم الحرب"
أرض أكتوبر كانت طوق النجاة لإحياء الزمالك.. وسحبها يهدد الحلم| تفاصيل
أحمد موسى: نتنياهو يسعى لبناء مستوطنات داخل غزة
تصعيد مرتقب.. اجتماعات أمنية مكثفة وتحركات عسكرية إسرائيلية في الشمال
موعد تشييع جنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الموضوع لازم يتحسم.. تعليق قوي من تامر أمين على واقعة البلوجر هدير عبدالرازق

تامر أمين
تامر أمين
محمود محسن

أكد الإعلامي تامر امين، أنه خلال الفترة الأخيرة انتشر فيديو مسئ للبلوجر هدير عبد الرازق، معلقا “أنه لا بد لشبابنا أن يكون لهم قدوة جيدة، والبعد عن النماذج السيئة.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن هدير عبد الرازق واسرتها نفوا أي صله لهم بفيديوهات تم نشرها مؤخرا وأكدوا أن تلك الفيديوهات ذكاء اصطناعي.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن الفيديوهات المنتشرة في حاجة إلى خبراء متخصصين حتى يفحصوها، معلقا “لو الفيدوهات سليمة لا يمكن أن يتم السكوت عن تلك القضية ولا بد أن يتم تطبيق القانون بمنتهى الحسم”.

وأشار تامر أمين إلى أن الملاحقة الأمنية المحترمة التي كانت ضد البلوجرز الذين يسيئون لقيم الأسرة المصرية كنا سعداء لها، مؤكدا أنه لا بد ان نسير بالقانون الذي لا يرحم المخطئين والمعادين للقيم الأخلاقية 
 

تامر امين هدير عبد الرازق ذكاء اصطناعي خبراء القانون

