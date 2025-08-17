تعليق قوي من تامر أمين على أقول المتهمين في حادث فتيات الواحات

أكد الإعلامي تامر أمين، أن واقعة فتيات الواحات، وهم 3 فتيات تعرضوا لمضايقات من شباب على الطريق حتى تعرضوا لحادث تصادم مع سيارة نقل.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “ألنهار”: "أنا مش عاجبني تسمية الواقعة إعلاميا بـ "فتيات الواحات"، وهو العنوان الذي كأنه يوصم الضحايا من الفتيات في حين أنهم هم المجني عليهم، ولكن يمكن تسميتها حادث الواحات أو شباب الواحات المتحرش".

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن “الكلام اللي قاله واحد من الشباب المتهمين إن ملابس الفتيات كان غير محتشم مما دفعنا لمطاردتهم، وهو عذر أقبح من ذنب”.

وأشار تامر أمين إلى أن “فكرة أن ملابس الفتاة مبرر لإعتداء أو الإستفزاز أو مطاردة هو مبرر غير مقبول على الإطلاق، فكل شخص له حرية أن يتصرف كيفما يشاء، وحسابه فقط من عند الله سبحانه وتعالى”.

