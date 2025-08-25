تامر أمين عن تعادل الأهلي أمام غزل المحلة: حرقة دم

علق الإعلامي تامر امين، على تعادل النادي الأهلي امام غزل المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال تامر امين في برنامجه " آخر النهار "المذاع على قناة " النهار "، :" اللي شفناه ده اسمه حرقة دم ".



وتابع تامر امين :" لازم نشيد بالروح والاستبسال التي لعب بها فريق غزل المحلة وكانوا بيلعبوا وكأنهم بيلعبوا نهائي كأس العالم ".

وأكمل تامر أمين :" الأهلي عمل كل حاجة في الكورة في مباراة غزل المحلة اليوم وممكن ألوم على المدير الفني بسبب تغييراته في نهاية المباراة ".



ولفت تامر أمين :" جنرال الحظ وجنرال التوفيق مكنش عايز النادي الأهلي يكسب المباراة، والاهل كان لديه السيطرة والاستحواذ والتسديدات لكن كرة القدم مش عايزة تدخل ".