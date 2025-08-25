صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

قامت إدارة النادي الأهلي بإعادة لاعبها أحمد عبدالقادر إلى أجواء التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم، في خطوة غير متوقعة، رغم أن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، لا يضع اللاعب ضمن حساباته الفنية منذ عودته من فترة إعارته مع نادي قطر القطري.

أحمد عبد القادر، الذي يمتد عقده مع الأهلي حتى صيف 2026، يعيش وضعًا صعبًا داخل القلعة الحمراء بعد استبعاده من التدريبات الجماعية بناءً على قرار الجهاز الفني، فضلًا عن رفض الإدارة طلبه السابق بفسخ العقد والرحيل مجانًا خشية انتقاله إلى الزمالك. ورغم ذلك، تم قيده في قائمة الفريق للموسم الجاري.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://www.youtube.com/shorts/7M-gpjk7r6w