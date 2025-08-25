غاب من سنين.. المستكاوي يعلق على مشهد الجماهير في لقاء الأهلي والمحلة

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على التوافد الجماهيري الكبير في مباراة الأهلي وغزل المحلة بالدوري الممتاز.

وكتب المستكاوي عبر حسابه على منصة “إكس”: “‏ملعب غزل المحلة مشهد غاب عن كرتنا سنين.. حضور كبير لجماهير الأهلي، وحضور جماهيري كبير لجماهير غزل المحلة، نحن أمام أهم ركن في كرة القدم انه الجمهور في المدرجات وعلي الشاشة .. ليس هناك خلف المرمي شمال أو يمين، وهتافاته موسيقى تصويرية”.

وتابع: “كنا زمان نذهب للمحلة لتغطية مباراة الأهلي والغزل؛ فنجد الملعب كامل العدد، ولا يوجد ثقب إبره غير مشغول”.

واختتم: "أنصح كل من يعمل في صناعة كرة القدم البحث عن وسيلة تجعل الدوري المصر بدون شركات وبدون هيئات، ولو وفقا لخطة طويلة، بحيث تبدأ في موسم 2029-2030؛ ‏حتى توفق الشركات والهيئات أوضاعها، وترعى أندية جماهيرية، ويعود الدوري كما عشناه طول عمرنا، مدرجاته عامرة ومزدحمة مشغولة، تهتف وتشجع وتصرخ وتفرح، وتتعالى منها آهات الأمل والحلم والانفعال الجميل .. ‏الآن استيقظ من الحلم ؟!".

وانتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأهلي وغزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وشهدت المباراة هجوما ضاغطا من الأهلي، وفي المقابل بسالة دفاعية من جانب دفاع غزل المحلة.

وكاد تريزيجيه أن يحرز الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة، ولكنها ارتطمت بعارضة حارس المحلة.