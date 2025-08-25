بيان جديد من وزارة الإسكان بشأن أزمة أرض الزمالك في 6 أكتوبر.. تفاصيل

‏في ضوء ما أثير مؤخرا بشأن قطعة الأرض الخاصة بنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ما يلي:

- سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون واللوائح المنظمة في جميع القرارات والإجراءات التي اتُخذت بشأن سحب قطعة الأرض المشار إليها، وذلك استنادًا إلى المستندات والموافقات والإفادات الرسمية ذات الصلة.

- وحرصا على الشفافية وصون المال العام، تؤكد الوزارة أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي، إلى أن تفصل النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام.

- و الوزارة تؤكد تقديرها للدور المجتمعي والرياضي العريق لنادي الزمالك، وتبادر الوزارة في حال رغبة النادي وجديته وتوافر الإشتراطات المقررة بدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة ملائمة للأنشطة الرياضية والخدمية، وفقا للقواعد المعمول بها، وبما يحقق المصلحة العامة للمواطنين، ويحافظ على حقوق الدولة، لحين فصل النيابة العامة في موقف أرض النادي بحدائق أكتوبر.