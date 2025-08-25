قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل مباراتهما اليوم.. غزل المحلة ينعى والد محمد الشناوي من داخل الاستاد
مصدر مقرب يكشف تفاصيل حادث وزير الكهرباء: مفهوش خدش ورجع بيته.. تفاصيل
وزارة التنمية المحلية: نقدر دور الصحافة.. والشكاوى حق أصيل للمواطنين
الإسكان تحسم الجدل: لا إعادة لأرض الزمالك بأكتوبر .. ومستعدون لتخصيص قطعة جديدة
بيان جديد من وزارة الإسكان بشأن أزمة أرض الزمالك في 6 أكتوبر.. تفاصيل
تفاصيل قرار النيابة بحبس سارة خليفة في تهمة جديدة بالقاهرة الجديدة
والدة أطفال دلجا بالمنيا تكشف سر نجاتها من "سم" الزوجة الثانية
الإغاثة الطبية في غزة: القطاع يعاني من مجاعة متفاقمة.. والاحتلال يستهدف الصحفيين
شبهة جنائية.. العثور على جثة فتاة في عزبة نايف ببني سويف
تواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الإعادة بالشيوخ
خطوة إيجابية.. نقيب الصحفيين يرحب بمبادرة الفريق كامل الوزير بشأن جريدة فيتو
بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
بيان جديد من وزارة الإسكان بشأن أزمة أرض الزمالك في 6 أكتوبر.. تفاصيل

أرض نادي الزمالك
أرض نادي الزمالك
سارة عبد الله

‏في ضوء ما أثير مؤخرا بشأن قطعة الأرض الخاصة بنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ما يلي:

- سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون واللوائح المنظمة في جميع القرارات والإجراءات التي اتُخذت بشأن سحب قطعة الأرض المشار إليها، وذلك استنادًا إلى المستندات والموافقات والإفادات الرسمية ذات الصلة.
- وحرصا على الشفافية وصون المال العام، تؤكد الوزارة أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي، إلى أن تفصل النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام.
- و الوزارة تؤكد تقديرها للدور المجتمعي والرياضي العريق لنادي الزمالك، وتبادر الوزارة في حال رغبة النادي وجديته وتوافر الإشتراطات المقررة   بدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة ملائمة للأنشطة الرياضية والخدمية، وفقا للقواعد المعمول بها، وبما يحقق المصلحة العامة للمواطنين، ويحافظ على حقوق الدولة، لحين فصل النيابة العامة في موقف أرض النادي بحدائق أكتوبر. 

الزمالك حدائق أكتوبر وزارة الإسكان والمرافق

أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة
مقرمشات الطماطم
السيارات الصينية
جامعة سوهاج
