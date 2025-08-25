تعرف على موعد وصول الكيني بارون أوشينج لحسم التعاقد مع الزمالك

يصل الكيني بارون أوشينج الظهير الأيمن السابق لفريق سوفا باكا الكيني إلى القاهرة مساء اليوم الاثنين لحسم إجراءات انضمامه لصفوف نادي الزمالك في الفترة الحالية، والخضوع للكشف الطبي غدًا.

كان الزمالك اتفق مع الظهير الكيني على الانتقال للفريق لمدة خمسة مواسم، ويبلغ بارون أوشينج ، من العمر 19 عامًا، وسيتم قيده تحت السن حال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على قيد اللاعب في الفترة الحالية بعد غلق فترة الانتقالات الصيفية.

وسبق وأرسل الزمالك كافة المستندات الخاصة بصفقة اللاعب الكيني بارون أوشينج إلى اتحاد الكرة المصري لمعرفة موقف النادي من قيد اللاعب ولكنه لم يتلق أي رد حتى الآن.