تشكيل غزل المحلة في مواجهة الأهلي بالدوري

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لنادي غزل المحلة، تشكيل الفريق لمواجهة النادي الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين، على ستاد المحلة.

تشكيل غزل المحلة

الأهلي في اختبار قوي أمام غزل المحلة بالدوري المصري

ويسعى حامل اللقب لمواصلة مشواره نحو الحفاظ على البطولة، بعدما افتتح الموسم بالتعادل 2-2 أمام مودرن سبورت، ثم فاز على فاركو برباعية مقابل هدف، قبل أن يحصل على راحة في الجولة الثالثة بسبب نظام البطولة الذي يضم 21 فريقًا فقط.

في المقابل، يدخل غزل المحلة اللقاء برصيد ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات سلبية أمام البنك الأهلي وسموحة والجونة، حيث لم يسجل الفريق أي أهداف حتى الآن، لكنه حافظ على شباكه نظيفة في جميع المباريات.