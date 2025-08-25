لاعب ألماني في قائمة منتخب كوريا الجنوبية لمواجهتي أمريكا والمكسيك

استدعى مدرب كوريا الجنوبية، هونج ميونج بو، اللاعب الدولي الألماني السابق ينس كاستروب، للمشاركة في مباراتين وديتين الشهر المقبل ضد الولايات المتحدة والمكسيك، وهي المرة الأولى التي ينضم فيها لاعب من أصول مختلطة إلى تشكيلة المنتخب الوطني للرجال.

وانضم لاعب وسط بوروسيا مونشنغلادباخ إلى تشكيلته المكونة من 26 لاعباً يوم الاثنين، حيث يبدأ الكوريون استعداداتهم لكأس العالم العام المقبل، وهي المشاركة الحادية عشرة على التوالي لهم في البطولة العالمية.

واختير كاستروب، البالغ من العمر 22 عاماً، والمولود لأب ألماني وأم كورية جنوبية، إلى جانب القائد سون هيونغ مين، والفائز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، لي كانغ إن.

وكاستروب، المولود في دوسلدورف ولعب مع ألمانيا من فئة تحت 16 عاماً إلى فئة تحت 21 عاماً، طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تغيير ولائه الدولي إلى كوريا الجنوبية هذا الشهر.

ولعب كاستروب مع كولن ونورنبرغ قبل انضمامه إلى مونشنغلادباخ في فبراير.

في حين أصبح اختيار اللاعبين المولودين خارج البلاد أمرًا شائعًا في الصين واليابان، إلا أنه نادر في كوريا الجنوبية على جميع مستويات الرياضة.

وأصبحت المهاجمة كيسي فير أول لاعبة من أصول مختلطة تُختار لكوريا الجنوبية على مستوى الكبار في عام ٢٠٢٣ عندما مثلت كوريا الجنوبية في كأس العالم للسيدات.