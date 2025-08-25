بدلاء الأهلي أمام غزل المحلة في الدوري المصري

كشف البرتغالي وسي ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، عن التشكيل الأساسي والبدلاء في مواجهة غزل المحلة، المقرر إقامتها في السادسة من مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قائمة البدلاء الأهلي أمام غزل المحلة

جلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير

مصطفى العش

أحمد رضا

أحمد عابدين

حسين الشحات

محمد مجدي أفشة

طاهر محمد طاهر

محمد شريف

التشكيل الأساسي للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – أشرف داري – أحمد رمضان بيكهام – كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – محمود حسن تريزيجيه – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: نيتس جراديشار

تاريخ مواجهات الأهلي والمحلة في ملعب الأخير

قبل مواجهة الليلة، لعب الأهلي 44 مباراة على استاد غزل المحلة، حقق خلالها 17 انتصارًا، مقابل 19 تعادلًا و8 هزائم، مسجلًا 48 هدفًا ومستقبلًا 29.

ويعود أكبر انتصار للمارد الأحمر في المحلة إلى موسم 1958/1959 حين فاز برباعية نظيفة، ثم كرر التفوق في موسم 2003/2004 برباعية مقابل هدف.

في المقابل، حقق غزل المحلة أكبر فوز له على الأهلي بملعبه بنتيجة (2-0) في موسمي 1982/1983 و2009/2010.

أما آخر مواجهة بين الفريقين على استاد المحلة، فحسمها الأهلي لصالحه بنتيجة 2-0.