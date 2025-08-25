قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل مباراتهما اليوم.. غزل المحلة ينعى والد محمد الشناوي من داخل الاستاد
مصدر مقرب يكشف تفاصيل حادث وزير الكهرباء: مفهوش خدش ورجع بيته.. تفاصيل
وزارة التنمية المحلية: نقدر دور الصحافة.. والشكاوى حق أصيل للمواطنين
الإسكان تحسم الجدل: لا إعادة لأرض الزمالك بأكتوبر .. ومستعدون لتخصيص قطعة جديدة
بيان جديد من وزارة الإسكان بشأن أزمة أرض الزمالك في 6 أكتوبر.. تفاصيل
تفاصيل قرار النيابة بحبس سارة خليفة في تهمة جديدة بالقاهرة الجديدة
والدة أطفال دلجا بالمنيا تكشف سر نجاتها من "سم" الزوجة الثانية
الإغاثة الطبية في غزة: القطاع يعاني من مجاعة متفاقمة.. والاحتلال يستهدف الصحفيين
شبهة جنائية.. العثور على جثة فتاة في عزبة نايف ببني سويف
تواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الإعادة بالشيوخ
خطوة إيجابية.. نقيب الصحفيين يرحب بمبادرة الفريق كامل الوزير بشأن جريدة فيتو
بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
رياضة

بدلاء الأهلي أمام غزل المحلة في الدوري المصري

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

كشف البرتغالي وسي ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، عن التشكيل الأساسي والبدلاء في مواجهة غزل المحلة، المقرر إقامتها في السادسة من مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قائمة البدلاء الأهلي أمام غزل المحلة 

جلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير

مصطفى العش

أحمد رضا

أحمد عابدين

حسين الشحات

محمد مجدي أفشة

طاهر محمد طاهر

محمد شريف

التشكيل الأساسي للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – أشرف داري – أحمد رمضان بيكهام – كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – محمود حسن تريزيجيه – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: نيتس جراديشار

تاريخ مواجهات الأهلي والمحلة في ملعب الأخير

قبل مواجهة الليلة، لعب الأهلي 44 مباراة على استاد غزل المحلة، حقق خلالها 17 انتصارًا، مقابل 19 تعادلًا و8 هزائم، مسجلًا 48 هدفًا ومستقبلًا 29.

ويعود أكبر انتصار للمارد الأحمر في المحلة إلى موسم 1958/1959 حين فاز برباعية نظيفة، ثم كرر التفوق في موسم 2003/2004 برباعية مقابل هدف.
في المقابل، حقق غزل المحلة أكبر فوز له على الأهلي بملعبه بنتيجة (2-0) في موسمي 1982/1983 و2009/2010.

أما آخر مواجهة بين الفريقين على استاد المحلة، فحسمها الأهلي لصالحه بنتيجة 2-0.

الأهلي غزل المحلة بدلاء الأهلي امام غزل المحلة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

