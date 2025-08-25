قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبهة جنائية.. العثور على جثة فتاة في عزبة نايف ببني سويف
تواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الإعادة بالشيوخ
خطوة إيجابية.. نقيب الصحفيين يرحب بمبادرة الفريق كامل الوزير بشأن جريدة فيتو
بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان يطلقان أندية الوقاية في 10 محافظات
تشكيل غزل المحلة في مواجهة الأهلي بالدوري
بعد العفو الرئاسي.. علي حسين مهدي يكشف خطة الجماعة الإرهابية لتشويه الدولة المصرية
مجلس الوزراء: تعزيز استدامة إمدادات المنتجات البترولية للقطاعات التنموية
الصحة العالمية: استشهاد 20 شخصا في غارتين على مستشفى ناصر بغزة
وزيرا خارجية مصر والكويت يؤكدان تعزيز الشراكة والتنسيق العربي لمواجهة التحديات الإقليمية
أخطاء شائعة على موقع التنسيق تجنبها عند التسجيل بالمرحلة الثالثة 2025
أرقام مرعبة.. ماذا قدم محمد صلاح أمام نيوكاسل قبل مواجهة الليلة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بتروجت يستضيف المقاولون العرب في مواجهة متكافئة بالدوري الممتاز

بتروجت
بتروجت
كريم عاطف

يستضيف فريق بتروجت، مساء اليوم الإثنين،  المقاولون العرب في تمام ‏التاسعة مساء على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة ‏الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.‏ 

وتحمل المباراة طابعا تنافسيا قويا، في ظل سعي الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية ‏تدعم موقفهما في جدول الترتيب، خاصة أن الفريق البترولي يعيش حالة معنوية ‏جيدة، بينما يبحث ذئاب الجبل عن أول انتصار.‏ 

ويدخل بتروجت اللقاء بقيادة مدربه سيد عيد، وهو في حالة فنية مرتفعة بعد فوزه ‏في الجولة الماضية على وادي دجلة بهدف نظيف، ويطمح في مواصلة الانتصارات ‏وتأكيد انطلاقته القوية في البطولة.‏ 

على الجانب الاخر، يعيش المقاولون العرب حالة من الضغط بقيادة المدير الفني ‏محمد مكي، بعد بداية مخيبة هذا الموسم، حيث خسر أمام زد في الجولة الأولى، ثم ‏تعادل مع الزمالك وحرس الحدود في مباراتين لم يستطع خلالها الحفاظ على التقدم.‏ 

ويحتل بتروجت المركز الخامس برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين، بينما يقبع ‏المقاولون العرب في المركز الـ18 بنقطتين فقط، ما يجعله مطالبا بتحقيق الفوز ‏لكسر سلسلة النتائج السلبية وإنعاش اماله مبكرا في البطولة.‏

بتروجت المقاولون العرب ملعب بتروسبورت الجولة الرابعة الدوري المصري الممتاز الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

البلشي: إخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي من النيابة

الدكتور سامي فوزي

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يفتتح حفل ختام تدريب فض النزاعات وصنع السلام|صور

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

بالصور

طريقة عمل مقرمشات الطماطم بمذاق شهي

مقرمشات الطماطم
مقرمشات الطماطم
مقرمشات الطماطم

شركات السيارات الصينية تستغل ثغرة في رسوم ترامب الجمركية

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

نائب وزير الصحة تبحث دور جامعة سوهاج في خفض معدلات الولادات القيصرية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

طريقة عمل بوطابع المغربي طبق تراثي

طريقة عمل بوطابع المغربي
طريقة عمل بوطابع المغربي
طريقة عمل بوطابع المغربي

فيديو

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

التخلص من عائلة

الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

المتهم

القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد