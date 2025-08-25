بتروجت يستضيف المقاولون العرب في مواجهة متكافئة بالدوري الممتاز

يستضيف فريق بتروجت، مساء اليوم الإثنين، المقاولون العرب في تمام ‏التاسعة مساء على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة ‏الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.‏

وتحمل المباراة طابعا تنافسيا قويا، في ظل سعي الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية ‏تدعم موقفهما في جدول الترتيب، خاصة أن الفريق البترولي يعيش حالة معنوية ‏جيدة، بينما يبحث ذئاب الجبل عن أول انتصار.‏

ويدخل بتروجت اللقاء بقيادة مدربه سيد عيد، وهو في حالة فنية مرتفعة بعد فوزه ‏في الجولة الماضية على وادي دجلة بهدف نظيف، ويطمح في مواصلة الانتصارات ‏وتأكيد انطلاقته القوية في البطولة.‏

على الجانب الاخر، يعيش المقاولون العرب حالة من الضغط بقيادة المدير الفني ‏محمد مكي، بعد بداية مخيبة هذا الموسم، حيث خسر أمام زد في الجولة الأولى، ثم ‏تعادل مع الزمالك وحرس الحدود في مباراتين لم يستطع خلالها الحفاظ على التقدم.‏

ويحتل بتروجت المركز الخامس برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين، بينما يقبع ‏المقاولون العرب في المركز الـ18 بنقطتين فقط، ما يجعله مطالبا بتحقيق الفوز ‏لكسر سلسلة النتائج السلبية وإنعاش اماله مبكرا في البطولة.‏