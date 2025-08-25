بتروجت يستضيف المقاولون العرب في مواجهة متكافئة بالدوري الممتاز

يستضيف فريق بتروجت، مساء اليوم الإثنين، المقاولون العرب في تمام التاسعة مساء على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.
وتحمل المباراة طابعا تنافسيا قويا، في ظل سعي الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم موقفهما في جدول الترتيب، خاصة أن الفريق البترولي يعيش حالة معنوية جيدة، بينما يبحث ذئاب الجبل عن أول انتصار.
ويدخل بتروجت اللقاء بقيادة مدربه سيد عيد، وهو في حالة فنية مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية على وادي دجلة بهدف نظيف، ويطمح في مواصلة الانتصارات وتأكيد انطلاقته القوية في البطولة.
على الجانب الاخر، يعيش المقاولون العرب حالة من الضغط بقيادة المدير الفني محمد مكي، بعد بداية مخيبة هذا الموسم، حيث خسر أمام زد في الجولة الأولى، ثم تعادل مع الزمالك وحرس الحدود في مباراتين لم يستطع خلالها الحفاظ على التقدم.
ويحتل بتروجت المركز الخامس برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين، بينما يقبع المقاولون العرب في المركز الـ18 بنقطتين فقط، ما يجعله مطالبا بتحقيق الفوز لكسر سلسلة النتائج السلبية وإنعاش اماله مبكرا في البطولة.