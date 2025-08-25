قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل مباراتهما اليوم.. غزل المحلة ينعى والد محمد الشناوي من داخل الاستاد
مصدر مقرب يكشف تفاصيل حادث وزير الكهرباء: مفهوش خدش ورجع بيته.. تفاصيل
وزارة التنمية المحلية: نقدر دور الصحافة.. والشكاوى حق أصيل للمواطنين
الإسكان تحسم الجدل: لا إعادة لأرض الزمالك بأكتوبر .. ومستعدون لتخصيص قطعة جديدة
بيان جديد من وزارة الإسكان بشأن أزمة أرض الزمالك في 6 أكتوبر.. تفاصيل
تفاصيل قرار النيابة بحبس سارة خليفة في تهمة جديدة بالقاهرة الجديدة
والدة أطفال دلجا بالمنيا تكشف سر نجاتها من "سم" الزوجة الثانية
الإغاثة الطبية في غزة: القطاع يعاني من مجاعة متفاقمة.. والاحتلال يستهدف الصحفيين
شبهة جنائية.. العثور على جثة فتاة في عزبة نايف ببني سويف
تواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الإعادة بالشيوخ
خطوة إيجابية.. نقيب الصحفيين يرحب بمبادرة الفريق كامل الوزير بشأن جريدة فيتو
بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد العفو الرئاسي.. علي حسين مهدي يكشف خطة الجماعة الإرهابية لتشويه الدولة المصرية

علي حسين مهدي
علي حسين مهدي

كنت جزء من شبكة تمويل يديرها الإخواني محمد هلال

عدت إلى مصر ومعي 5 فلاشات تفضح أسرار الإخوان وشبكة التمويل بالخارج

رواتب ضخمة للإعلاميين المعارضين 

فضائح أخلاقية …. محمد ناصر نصب على 15 سيدة بعد إقامة علاقات غير شرعية

حصلت على عفو رئاسي وشكراً للرئيس السيسي

الرئيس السيسي الذي هجمته هو الوحيد الذي وقف بجاني في أزمتي
 

 فجر علي حسين مهدي مفاجآت مدوية، بعد ظهوره في بث مباشر اعتبر الأكثر إثارة للجدل منذ عودته إلى مصر، وكشف عن تفاصيل غير مسبوقة حول تورطه السابق في شبكة إعلامية موالية لجماعة الإخوان المسلمين، كانت تعمل على تشويه مؤسسات الدولة المصرية بإشراف وتمويل خارجي.

يأتي هذا الظهور الأول له بعد حصوله على عفو رئاسي أنهى سنوات من الغياب والتهم القضائية.

قال مهدي، خلال ظهوره عبر صفحته الرسمية، إنه كان جزء من شبكة إعلامية ممولة من الخارج يقودها الإخواني المعروف محمد هلال، مشيرآ إلى أن هذه الشبكة كانت تستهدف بشكل مباشر تقويض صورة الدولة والتحريض على مؤسساتها، من خلال محتوى معادي يبث عبر منصات التواصل ووسائل الإعلام المعارضة.

وأضاف أنه عاد إلى مصر ومعه خمس وحدات تخزين "فلاشات" تحتوي على مستندات وتسجيلات وصفها بـ"الدامغة"، تدين الجماعة وتثبت حجم التمويل القادم من أجهزة استخباراتية في كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وتركيا، بهدف ضرب استقرار البلاد.

وفي اعترافاته، كشف مهدي عن تفاصيل مالية مثيرة، وأكد على أنه كان يتقاضى 10 آلاف دولار شهريًا مقابل الظهور الإعلامي المعادي للدولة، بينما يحصل الإعلامي معتز مطر على 15 ألف دولار، ومحمد ناصر على 10 آلاف دولار، وعبد الله الشريف على 5 آلاف دولار شهريًا.

ولم تتوقف المفاجآت عند ذلك، إذ أشار مهدي إلى أن محمد ناصر كان متورط في "علاقات محرمة" مع 15 سيدة، قائلاً إن لديه أدلة موثقة تثبت ما وصفه بـ"تجاوزات أخلاقية" تسببت في تشريد ضحاياه.

عودة بعد سنوات.. ورسالة شكر للدولة

وكان مهدي قد أعلن عودته رسميًا إلى مصر بعد سبع سنوات من الإقامة في الولايات المتحدة، حيث واجه تهم بينها الانضمام لجماعة إرهابية وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد، قبل أن يمنح عفو رئاسي تم نشره في الجريدة الرسمية.

وفي فيديو عاطفي قال فيه: "بعد طول انتظار، من حدائق فلوريدا إلى حدائق أم الدنيا، أنا أسعد واحد في الدنيا بعودتي."

وأوضح أن الضغوط التي تعرض لها في أمريكا بعد أحداث 7 أكتوبر كانت سبب رئيسي في عودته، قائلاً إنه فصل من الجامعة وخسر عمله، مما دفعه للتواصل مع محامين في مصر والتقدم بطلب عفو رئاسي.

واستطرد علي حسين مهدي: الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على العفو الرئاسي، والناس الذين كنا نهاجمهم ونحن في الخارج هم من وقفوا معنا في وقت الشدة، بينما تخلّى عنا الآخرون. التاريخ سيشهد على كل ذلك."

واختتم علي حسين مهدي : انتظروني، سأكشف لكم مفاجآت خلال الفترة المقبلة عمّا جرى".

علي حسين مهدي الإخوان المسلمين جماعة الإخوان المسلمين الإخواني محمد هلال أسرار الإخوان عفو رئاسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

ترشيحاتنا

وزير التموين

وزير التموين يجتمع مع رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية لمتابعة خطط التطوير

أرشيفيه

وزير التموين يعقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء شركات المضارب لضمان انتظام إنتاج الأرز

جانب من المباراة

ختام فعاليات بطولة كرة القدم الخماسية بمركز مارينا

بالصور

أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة

أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة
أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة
أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة

طريقة عمل مقرمشات الطماطم بمذاق شهي

مقرمشات الطماطم
مقرمشات الطماطم
مقرمشات الطماطم

شركات السيارات الصينية تستغل ثغرة في رسوم ترامب الجمركية

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

نائب وزير الصحة تبحث دور جامعة سوهاج في خفض معدلات الولادات القيصرية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فيديو

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

التخلص من عائلة

الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

المتهم

القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد