ترامب يعزي عائلة الجندية المـقتولة قرب البيت الأبيض ويفكر في حضور جنازتها

الجندية سارة باكستروم،
الجندية سارة باكستروم،
فرناس حفظي

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع والدي سارة باكستروم، جندية الحرس الوطني التي قُتلت بالرصاص قرب البيت الأبيض، حسبما ذكرت شبكة CNN. 

وأعرب ترامب لمسؤولين عسكريين أمريكيين عن حزن العائلة الشديد، وأنه سيفكر في حضور جنازتها في ولاية فرجينيا الغربية. 

وأشاد الرئيس بباكستروم، وعندما سُئل عما إذا كان سيحضر الجنازة، أجاب: "ربما لم أفكر في الأمر بعد. أنا أحب ولاية فرجينيا الغربية".


وفي وقت سابق ،، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة سارة باكستروم، جندية الحرس الوطني التي أُطلق عليها النار قبل نحو 24 ساعة قرب البيت الأبيض، متأثرةً بجراحها.

وأشار الرئيس إلى أن الجندي الثاني الذي أُصيب كان يصارع الموت، وأن حالة مطلق النار خطيرة.

كشفت السلطات الأمريكية عن تفاصيل جديدة تتعلق برحمان الله لاكناوال، الأفغاني البالغ من العمر 29 عامًا، والذي أطلق النار على جنديين من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض، ما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة.

ونُشرت مساء أمس صورة المشتبه به خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، مؤكّدًا أن الحادث يُعامل كعمل إرهابي وأن التحقيقات مستمرة على نطاق واسع.


أُصيب لاكناوال خلال تبادل لإطلاق النار قبل اعتقاله، فيما أعلنت السلطات أنها فتّشت منازل مرتبطة به في ولايتي واشنطن وكاليفورنيا وصادرت أجهزة إلكترونية عدة، كما استجوبت أقاربه. وتشير المعلومات إلى أنه متزوج وأب لخمسة أطفال.


ولا يزال الجنديان المصابان، سارة باكستروم (20 عامًا) وأندرو وولف (24 عامًا)، في حالة حرجة داخل المستشفى، وقد قال والد باكستروم لصحيفة نيويورك تايمز إن الأطباء لا يتوقعون نجاتها.


وأوضحت المدعية العامة في واشنطن، جانين بيروأن المهاجم نصب كمينًا للجنود وكان مسلحًا بمسدس ماغنوم عيار 357، بعدما قطع آلاف الأميال بسيارته قادمًا من ولاية واشنطن إلى العاصمة.


وتعتزم الإدارة توجيه تهم إرهابية قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم بأنه "عمل شرير وكاره وإرهابي ضد الأمة والبشرية".


وعقب الحادث دعا ترامب إلى إعادة فحص ملفات جميع الأفغان الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال ولاية جو بايدن، لتعلن دائرة الهجرة لاحقًا تعليق طلبات الهجرة الأفغانية إلى أجل غير مسمى.


وأفاد أحد أقارب لاكناوال بأنه خدم لسنوات في الجيش الأفغاني، بما في ذلك التعاون مع القوات الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية (CIA)، وأنه فرّ إلى الولايات المتحدة عام 2021 مع موجة الإجلاء عقب سيطرة طالبان.


وبحسب مسؤول في إدارة ترامب، تقدّم لاكناوال بطلب اللجوء في ديسمبر 2024 وتمت الموافقة عليه في أبريل الماضي، أي بعد أشهر من بدء الولاية الثانية لترامب. ورغم عملية التدقيق التي خضع لها، قال مدير الـFBI إن قرارات سابقة سمحت بدخول "آلاف الأشخاص من دون فحص كافٍ".


وأضاف قريب آخر للمهاجم، وهو يبكي: "هربنا من طالبان لأنها كانت تستهدفنا لا أستوعب ما حدث ولا أعرف كيف تغيّر".


 

