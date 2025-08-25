مدرب الإسماعيلي: الفوز على الطلائع بالدوري كان ضروريا لاكتساب الثقة

أكد عبد الله الشحات، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، أن الفوز الذي حققه فريقه على طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، يمثل دفعة معنوية مهمة للفريق بعد النتائج السلبية السابقة.

وقال الشحات في تصريحات إذاعية: "كنا في حاجة ماسة لهذا الانتصار، خاصة بعد سوء الحظ الذي لازمنا في المباريات الماضية، لدينا مجموعة من اللاعبين الشباب يفتقدون للخبرة في منافسات الدوري الممتاز".

وأشار إلى أن المدير الفني للفريق، ميلود حمدي، يحرص بشكل مستمر على تحفيز اللاعبين والتحدث معهم حول أهمية اكتساب الخبرات، مضيفا: "الحمد لله، اللاعبون قدموا أداء قتاليا ونجحوا في ترجمة مجهودهم داخل الملعب إلى فوز ثمين".

واختتم الشحات تصريحاته بمناشدة قدامى النادي وجماهيره للوقوف خلف الفريق، قائلا: "الإسماعيلي يمر بظروف صعبة، ونحتاج الان لكل الدعم من أبنائه المخلصين حتى نتجاوز المرحلة الحالية".